Fiscal del caso de joven que fue descuartizado en Santiago: “Los autores eran amigos y conocidos de la víctima”

En dependencias del Departamento OS9 de Carabineros, en la calle Exequiel Fernández de Ñuñoa, la fiscal Tania Sironvalle dio cuenta de los avances en la investigación por la muerte de Jhon Sebastián Grueso Vásquez, joven colombiano de 24 años cuyo cuerpo se halló el domingo 28 de mayo desmembrado en tres partes de Santiago.

“La causa de muerte no fue el uso de arma de fuego, fue el uso de arma blanca y con posterioridad se produce este descuartizamiento. La motivación está aun siendo investigada, pero lo que puedo decir, aunque parezca extraño, es que los autores eran amigos y conocidos de la víctima”, señaló la persecutora jefa de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La fiscal dispuso la reserva de los antecedentes de la investigación con motivo de la complejidad del caso. Hay cinco personas, cuatro hombres y una mujer, formalizadas por el homicidio. De los cuatro formalizados, cuatro son en calidad de autores y uno como encubridor del crimen.

“Se conocían con anterioridad, se reunían. Son jóvenes de nacionalidad colombiana que residen en nuestro país hace varios años. No han ingresado recientemente a nuestro país. Son jóvenes entre 19 y 24 años que se encuentran al parecer desarraigado, que no estudian y no trabajan, que se reunían regularmente en un sector de la comuna de Santiago, en el Parque Almagro, compartían, algunos eran expositores de la música urbana como la víctima y la motivación es aun materia de investigación”, detalló la persecutora.

Continuando con el perfil de los involucrados en el crimen señaló que se trataba de sujetos alejados de sus familias, que vivían como “homeless” que sin techo fijo, residían en distintas viviendas ocupadas de la comuna.

“Entendemos que hubo un altercado que al parecer fue más allá de lo que ellos esperaban y terminó en este trágico desenlace”, explicó Sironvalle.

Junto al coronel Jaime Velasco, jefe del OS9 de Carabineros, la persecutora destacó que, pese a que los imputados no declararon ni colaboraron con la indagatoria, las diligencias desarrolladas han permitido esclarecer lo ocurrido y establecer la participación de los cinco formalizados.

“Respecto al desmembramiento posterior, uno pudiese pensar que era una forma de ocultar el delito. Sin embargo, la forma en que las partes fueron encontradas en la comuna de Santiago habla de una torpeza que no se condice con esa finalidad”, sostuvo la fiscal.