Fiscal Héctor Barros no descarta pedir declaración de Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, no descartó que se solicite la declaración de Nicolás Maduro por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ahora que se encuentra detenido en Nueva York.

En conversación con Radio Cooperativa es que Barros señaló que “nosotros nos hemos reunido con el Fiscal Nacional para revisar las líneas investigativas que estamos proponiendo actualmente, y una de las líneas investigativas es la Corte Penal Internacional, y por qué no también solicitar la toma de declaración de él si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación”.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal por el momento no se ha hablado de una posible solicitud de extradición “porque en la investigación respecto de él no tenemos algún antecedente directo que apunte en este caso como si tenemos más antecedentes que dicen relación con Diosdado Cabello”.

“Él (Maduro) puede tener información que para la investigación nuestra sea información relevante, siempre y cuando también quiera obviamente cooperar. Recordemos que los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar”, agregó, enfatizando que “como Ministerio Público vamos a pedir todas las diligencias que sea posible realizar”.

El fiscal Barros también apuntó que “el Fiscal Nacional ha sido claro en este tema en el sentido en que lo que nos ha pedido es que no escatimemos en realizar ninguna de las diligencias que nosotros intentemos o queramos realizar dentro del contexto de la investigación”.

En caso de continuar por esta línea, Barros explicó que “los requerimientos se hacen a nivel de Cancillería, en primer lugar, y de ahí se canalizan a través de los Ministerios de Justicia y luego, de los Ministerios Públicos”.

Respecto al caso de Diosdado Cabello, Barros detalló que “acá nosotros tenemos al menos cinco antecedentes que dan cuenta que él estaría detrás del encargo de estos hechos y también del pago a la cúpula del Tren de Aragua para efecto de su cumplimiento. Y en ese ámbito entonces tendría la calidad de imputado”.

A la vez que apuntó que “nosotros creemos que cuando se toma una decisión de esa envergadura no hay solo una persona involucrada en esa toma de decisión”, enfatizando que “es una decisión que involucra a muchas otras personas y esas muchas otras personas son las que nosotros queremos saber quiénes son”.

Abogado de la familia de Ronald Ojeda

Por su parte, el abogado Juan Carlos Manríquez, querellante por la familia de Ronald Ojeda, sostuvo que los recientes antecedentes “confirman el marco conceptual de la acusación presentada en Chile”.

Según explicó, “dan cuenta de nexos y lazos de una asociación criminal, de un aparato organizado de poder financiado como consecuencia de una serie de delitos internacionales para amenazar, aterrorizar, ubicar, secuestrar y o eliminar eventualmente opositores políticos fuera de la frontera del Estado mandante.

“Para la familia Ojeda, estos antecedentes refuerzan lo que dijeron desde el primer minuto, que se trató de un crimen por encargo”, mencionó.

Finalmente, según señaló “refuerzan, a su vez, la necesidad, de volver a solicitar ante la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto para las personas que falta detener y, en segundo lugar, comparecer como víctimas directas, al amparo de la Convención contra el Crimen Organizado, ante la Justicia de Nueva York”.