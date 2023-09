Fiscal nacional detalla medidas del Ministerio Público para prevenir ingreso del líder del Tren de Aragua al país

El fiscal Nacional Ángel Valencia se refirió este jueves a la fuga del líder del Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero, desde la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y la posibilidad de que intente ingresar a nuestras fronteras.

En la actualidad existe una intensa búsqueda que comenzó en Venezuela y se ha desplegado por otros países. Los cuerpos policiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú están moviéndose para encontrar a Guerrero Flores, el peligroso líder de la banda criminal que tiene tentáculos en buena parte del continente.

De hecho, en nuestro país, Carabineros emitió una alerta de seguridad y declaró que “posiblemente se puede haber trasladado hasta Chile, tras fugarse desde una cárcel de Venezuela”.

En contexto, la mayor autoridad del Ministerio Público señaló en entrevista con Radio Universo que “la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía Nacional tiene la instrucción expresa de poder estrechar todos los vínculos de cooperación con todas las unidades equivalentes en nuestras fiscalías vecinas, las fiscalías que se ven afectadas por el fenómeno del Tren de Aragua, para efectos de poder determinar el paradero y de poder prevenir el ingreso a nuestras fronteras de ese sujeto (el Niño Guerrero)”.

En esa misma línea, aseguró que “también hemos tomado medidas internas para efectos de si ese sujeto intenta ingresar al país o es detectado en el país podamos activar efectivamente la justicia chilena”.

Consultado acerca de si existen indicios de la presencia del líder de la organización criminal venezolana en Chile, el fiscal nacional fue enfático en señalar que no lo puede “negar ni afirmar”.

“Yo entiendo el interés de la comunidad de que yo pudiera responde esa pregunta, pero yo le pido que entienda lo siguiente, si tuviéramos ese indicio lo ocuparíamos para encontrarlo, y en cuanto dijéramos que lo tenemos, lo alertaríamos, y se nos fugaría, por lo tanto, yo no puedo ni negar ni afirmar una pregunta como esa, porque precisamente hacerlo atentaría contra nuestras posibilidades de detenerlo, por razones de seguridad no sería pertinente que yo lo dijera (...) lo que estoy diciendo no es ni una negativa ni una afirmación”, dijo Valencia.

Respecto a la revelación de la foto de Guerrero, para alertar a las policías en las fronteras, el persecutor manifestó que “me parece que a veces hay que ocupar todos los medios disponibles”, agregando que aunque es “muy difícil que se presente con su pasaporte en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a pedir refugio, tampoco hay que descartar ninguna alternativa y por lo tanto, publicar una foto, aunque pudiera parecer inverosímil y no resultar de utilidad, no por eso se va a evitar el esfuerzo o eliminar la alternativa”.

“Lo que sí coincido, es que pensar que esa es la única alternativa sería inapropiado, pero esa alternativa junto con otras no entorpece la búsqueda”, aseguró.

Valencia también fue inquirido para saber si existe información de que el líder del Tren de Aragua estuvo anteriormente en Chile, a lo que respondió: “Si tuviéramos antecedentes de dónde ha estado en Chile cuando hubiese venido, si yo respondiera esa pregunta estaría revelando que conocemos sus redes en Chile, y si conocemos sus redes en Chile le vamos a estar advirtiendo que no pude volver a recurrir a ellas”.