Fiscal nacional detalla proyecto en la Región Metropolitana para contener alza de homicidios

Este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó detalles acerca del proyecto que prepara el Ministerio Público en la Región Metropolitana para contener el alza de homicidios.

Según explicó la autoridad del Ministerio Público, la iniciativa surgió a raíz de la experiencia en Alto Hospicio, Tarapacá, donde se destinó un grupo especializado para hacer frente a la alta tasa de homicidios sin resolver en la comuna.

Es así que la iniciativa, dijo Valencia, se presentará a la comunidad durante los próximos días y consistirá en enfrentar la investigación de los homicidios de manera integrada, a través de un solo equipo que coordine a las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana.

“Desarrollamos una experiencia innovadora en Alto Hospicio, que tenía una altísima tasa de homicidios sin esclarecer, en un esfuerzo en conjunto con la PDI, que pedimos también el apoyo del gobierno, destinando un fiscal especializado a la investigación de un conjunto de homicidios sin esclarecer que se habían ido acumulando. Pudimos aclarar de 17 casos que teníamos sin resolver, 12 casos en un periodo de algunas semanas con recursos especiales puesto en la región adicionales”, explicó Valencia en conversación con Radio Agricultura.

Los profesionales que el Ministerio Público contratará son abogados asistentes, analistas criminales y psicólogos. Lo anterior, porque el nuevo plan de la Fiscalía considera que los fiscales concurran a los sitios del suceso acompañados de estos funcionarios.

“Los fiscales de la RM, donde tenemos un grave problema que no teníamos, acordaron desarrollar un proyecto conjunto para investigar los homicidios integradamente, como un solo equipo, las cuatro fiscalías regionales metropolitanas. Y ese proyecto prontamente lo vamos a presentar a la comunidad”, anunció quien lidera el ente persecutor.

Según había detallado el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, la primera estrategia a desarrollar por el Ministerio Público es la denominada “Fuerza de trabajo de reacción temprana e investigación de homicidios cometidos en contexto de crimen organizado”.

Valencia: “Los recursos con los que la Fiscalía cuenta hoy día son insuficientes”

En la misma conversación, el fiscal nacional se refirió a los recursos con los que hoy cuenta la institución que dirige, los cuales calificó de “insuficientes”.

“Los recursos con los que la Fiscalía cuenta hoy día son insuficientes, insuficientes no solo a la luz que nos pasa sino que a la luz de lo que otros países con una situación similar a la nuestra destinan al trabajo del Ministerio Público. Afortunadamente, existe un plan de fortalecimiento en camino. Pero hoy día tenemos a nivel nacional solo 3,7 fiscales cada 100 mil habitantes, menos de 4 cada 100 mil habitantes y en Colombia, si no me equivoco, son 14. En Suecia son 10 cada 100 mil. En Asia, el promedio es sobre 6 fiscales cada 100 mil habitantes”, explicó.

Y agregó: “Evidentemente tenemos muchos menos fiscales que otros países en situaciones similares o con los que nos gusta compararnos”.

En ese sentido, señaló que “si nos preguntan si podríamos hacerlo mucho mejor con más recursos, por supuesto, no cabe duda, y existe un consenso general y un acuerdo con el Gobierno en tal sentido. Pero con lo que tenemos lo vamos a enfrentar”.