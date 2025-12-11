VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía apunta que Claudio Crespo conocía el “efecto lesivo” de los perdigones de goma que hirieron a Gustavo Gatica

    El fiscal Francisco Ledesma argumentó que "la capacidad lesionadora" era conocida en Carabineros y sus efectivos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la jornada de este miércoles continuaron los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una protesta en el estallido social de 2019.

    Durante esta nueva jornada el fiscal Francisco Ledesma, señaló que Crespo conocía el “efecto lesivo” de las postas (perdigones de goma) que hirieron a Gustavo Gatica, argumentando que la misma normativa de Carabineros describe las postas como goma endurecida de caucho, no goma blanda, y agregando que declaraciones de múltiples funcionarios y capacitadores acreditan que conocían los daños que podían causar.

    “La posibilidad y la capacidad lesionadora de la escopeta no solamente se puede colegir y concluir a partir de los dichos de los testigos, que dan cuenta que esta información era ampliamente conocida en Carabineros de Chile”, mencionó el fiscal, añadiendo “no se explica cómo una persona con el rango que tenía don Claudio Crespo, tercero en la sucesión de mando de la Prefectura de Fuerzas Especiales, la desconociera y también desconociera que las postas no eran de caucho endurecido, no obstante estar en la orden general 2026 35″.

    Según argumentó el fiscal Ledesma, varios funcionarios antes del 8 de noviembre de 2019, día en que ocurrieron los hechos, ya conocían el daño ocular que podían producir las escopetas antidisturbios.

    “Si usted analiza las distintas comunicaciones radiales transcritas, va a darse cuenta que en cuanto a las instrucciones van variando en el tiempo y que ya el 24 de octubre se empieza a instruir expresamente que los disparos sean dirigidos a la parte inferior del cuerpo”, explicó el fiscal, detallando que “se fue conociendo en el transcurso del tiempo que la utilización de la escopeta estaba causando estas lesiones”.

    “El 8 de noviembre no cabe sino concluir que don Claudio Crespo en tanto su ubicación dentro del organigrama de la Prefectura de Fuerzas Especiales, como la utilización de la escopeta antidisturbios no podía sino conocer el efecto lesivo que causaban las postas”, expresó.

    Además, según mencionó el fiscal, “el Ministerio Público solamente quiere manifestar que el conocimiento de la composición es absolutamente irrelevante para estos casos. ¿Por qué? Porque lo que importa es el conocimiento de los efectos del proyectil y no de qué están compuestos".

    “Nadie va a abstenerse o a realizar una acción por conocer de qué está hecho, sino que se abstiene o realiza la acción por conocer justamente los efectos que provoca”, cerró.

    Los alegatos de clausura que comenzaron el pasado 2 de diciembre continuarán este viernes, mientras que el veredicto debiese darse a conocer por parte del tribunal el próximo 9 de enero.

    Más sobre:FiscalíaJuicioGustavo GaticaClaudio Crespo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    División en comando de Kast enreda puesta en escena del 14-D y echa pie atrás celebración en Estadio de La Florida

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Lo más leído

    1.
    Camila Merino y ley de seguridad municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Camila Merino y ley de seguridad municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    2.
    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    3.
    Bus interprovincial se vuelca cerca de Saltos del Laja en la Ruta 5 Sur: hay personas lesionadas, pero no fallecidos

    Bus interprovincial se vuelca cerca de Saltos del Laja en la Ruta 5 Sur: hay personas lesionadas, pero no fallecidos

    4.
    “La jueza mejor peinada de Chile”: abogada del CDE ironiza con la defensa de Vivanco sobre sus visitas a peluquera

    “La jueza mejor peinada de Chile”: abogada del CDE ironiza con la defensa de Vivanco sobre sus visitas a peluquera

    5.
    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue
    Chile

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    Por viaje con licencia médica: bancada UDI pide a la Corte Suprema abrir cuaderno de remoción contra juez Urrutia

    Ingeniera y hepta puntaje nacional sobre PAES M2: “Es súper díficil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a reparos Contraloría, Hacienda buscará clarificar en proyecto de ley que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos
    El Deportivo

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl
    Cultura y entretención

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Eltit, Fuguet y Baradit: juicio a la elección de libros chilenos que viajan a la Feria de Frankfurt 2027

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana
    Mundo

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio