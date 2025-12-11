Fiscalía apunta que Claudio Crespo conocía el “efecto lesivo” de los perdigones de goma que hirieron a Gustavo Gatica

Durante la jornada de este miércoles continuaron los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una protesta en el estallido social de 2019.

Durante esta nueva jornada el fiscal Francisco Ledesma, señaló que Crespo conocía el “efecto lesivo” de las postas (perdigones de goma) que hirieron a Gustavo Gatica, argumentando que la misma normativa de Carabineros describe las postas como goma endurecida de caucho, no goma blanda, y agregando que declaraciones de múltiples funcionarios y capacitadores acreditan que conocían los daños que podían causar.

“La posibilidad y la capacidad lesionadora de la escopeta no solamente se puede colegir y concluir a partir de los dichos de los testigos, que dan cuenta que esta información era ampliamente conocida en Carabineros de Chile”, mencionó el fiscal, añadiendo “no se explica cómo una persona con el rango que tenía don Claudio Crespo, tercero en la sucesión de mando de la Prefectura de Fuerzas Especiales, la desconociera y también desconociera que las postas no eran de caucho endurecido, no obstante estar en la orden general 2026 35″.

Según argumentó el fiscal Ledesma, varios funcionarios antes del 8 de noviembre de 2019, día en que ocurrieron los hechos, ya conocían el daño ocular que podían producir las escopetas antidisturbios.

“Si usted analiza las distintas comunicaciones radiales transcritas, va a darse cuenta que en cuanto a las instrucciones van variando en el tiempo y que ya el 24 de octubre se empieza a instruir expresamente que los disparos sean dirigidos a la parte inferior del cuerpo”, explicó el fiscal, detallando que “se fue conociendo en el transcurso del tiempo que la utilización de la escopeta estaba causando estas lesiones”.

“El 8 de noviembre no cabe sino concluir que don Claudio Crespo en tanto su ubicación dentro del organigrama de la Prefectura de Fuerzas Especiales, como la utilización de la escopeta antidisturbios no podía sino conocer el efecto lesivo que causaban las postas”, expresó.

Además, según mencionó el fiscal, “el Ministerio Público solamente quiere manifestar que el conocimiento de la composición es absolutamente irrelevante para estos casos. ¿Por qué? Porque lo que importa es el conocimiento de los efectos del proyectil y no de qué están compuestos".

“Nadie va a abstenerse o a realizar una acción por conocer de qué está hecho, sino que se abstiene o realiza la acción por conocer justamente los efectos que provoca”, cerró.

Los alegatos de clausura que comenzaron el pasado 2 de diciembre continuarán este viernes, mientras que el veredicto debiese darse a conocer por parte del tribunal el próximo 9 de enero.