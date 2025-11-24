BLACK SALE $990
    Nacional

    Fiscalía de Antofagasta afirma haber incautado la mayor cantidad de marihuana en la historia nacional

    De acuerdo con las estimaciones del Ministerio Público se incautaron más de 4 toneladas de cannabis, cuyo avalúo, dependiendo de su formato de venta, va desde los $8 mil millones hasta los $3 billones.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Un accidente de tránsito en una compleja ruta de la Región de Antofagasta permitió al Ministerio Público incautar, según sus propias estimaciones, la mayor cantidad de marihuana a nivel nacional.

    De acuerdo con lo informado por Carabineros, el siniestro vial tuvo lugar en la ruta B-710, en un sector reconocido por sus peligrosas curvas: la cuesta Paposo. “Principalmente pensamos que debido a las inclemencias, a las dificultades propias de la cuesta, (el conductor) pierde el control del móvil, presumiblemente por la pérdida del sistema de frenado. Y es a raíz de ello, que toma la decisión este conductor de lanzarse fuera del camión, golpeándose fuertemente en la cabeza, en la calzada. Este camión continuó su trayectoria y finalmente vuelca”, relató el Jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto.

    El conductor, un adulto chileno, falleció por este golpe. La institución policial, en tanto, luego de tomar conocimiento del accidente estimó que la cantidad de droga transportada alcanzaba las 4 toneladas con 59 kilos. Esta sustancia, a su vez, estaba distribuida en 192 sacos que en su interior contenían 4.150 paquetes. Respecto del traslado, el general comunicó que éste venía desde el norte del país y tenía como destino regiones del centro-sur. Además, advirtió que “el narcotráfico hoy tiene un sistema importante de logística y de recursos. Aquí no es solamente el camión. Hay logística de personas que se adelanta, puntas de lanzas, que van advirtiendo sobre nuestros controles puestos en este caso en la Ruta 5 Norte”.

    “Ya hemos efectuado algunos allanamientos y lograr incautación importante de algunos elementos que nos van a permitir seguir llegando a otros responsables que configuran la estructura criminal”, especificó el general Montre.

    Junto con precisar que aún no hay detenidos, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que se trata de “la incautación más grande en la historia que se ha hecho de marihuana (...) No ha habido ni ha existido nunca otra tan grande como esta en la historia”.

    “De hecho, si uno hace un avalúo aproximado del valor de esta incautación, si consideráramos la venta... por kilo en la región, estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos. Ahora, si esta droga hubiese llegado a sus destinatarios (...) si esto se hubiese vendido de forma dosificada, lo que se podría haber obtenido sería un monto aproximado de 3 billones de pesos, aproximadamente, en cantidad de dinero que tiene el avalúo de esta droga", detalló.

    El fiscal, además, explicó que, con esta incautación, la cifra de drogas decomisadas en 2025 en la región supera las 32,6 toneladas, y si se considera lo incautado desde octubre de 2023 a la fecha la cifra bordea las 60 toneladas.

    Más sobre:FiscalíaRegión de AntofagastaDrogasMarihuanaJuan Castro BekiosCarabinerosCamión

