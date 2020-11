Fiscalía formaliza por siete homicidios consumados a colombiano Diego Ruiz Restrepo

Fueron cuatro las veces que la transmisión de la audiencia se suspendió momentáneamente para el público. Un púdico GC de fondo azul rezaba que el motivo era “por el contenido sensible que se expone en la sala y que podría generar revictimización”. Es que la fiscal Pamela Contreras, de la fiscalía Centro Norte, solicitó la prisión preventiva para el colombiano Diego Ruiz Restrepo por una serie presuntos homicidios, ocurridos entre las comunas de Estación Central y Santiago.

En concreto, la persecutora lo formalizó por siete homicidios calificados consumados y 1 frustrado. Estos se desglosan de la siguiente manera: 1 víctima en marzo; dos víctimas, el 1 de noviembre; 4 homicidios consumados y uno frustrado, el día 8 de noviembre. Además, agregó el agravante de “actuar de noche o en despoblado”.

Durante el 1 de noviembre, Ruiz Restrepo hizo un recorrido desde Alameda con Ecuador hasta Unión Latinoamericana, donde apuñaló a dos personas. Luego, el día 8, y portando una lata de cerveza, nuevamente comenzó desde Avenida Ecuador con Alameda hasta la altura de Nicasio Retamales. Fue en este trayecto que cerca de una hora realizó cuatro de los delitos que se le imputan.

Cerca de Matucana, en el bandejón central de la Alameda, Ruiz Restrepo intentó atacar a un sujeto que circulaba -no identificada todavía según la fiscal-, pero este logró eludirlo. La persecutora no dejó pasar este detalle. “Era un actuar aleatorio, se ve que la víctima no había hecho nada. De la nada lo ataca, trata de propinarle una puñalada".

Contreras indicó que este patrón fue el que usó Ruiz Restrepo para los supuestos homicidios que cometió. "Este actuar lo repitió con todas las víctimas, muchas de ellas durmiendo, los ataca sin siquiera interactuar, todas las situaciones en zonas vitales, no dando opción de defenderse o despertar, inmovilizándolos de manera inmediata”.

Asimismo, la fiscal Contreras presentó la declaración de un testigo, quien fue interceptado en la calle Nicasio Retamales por Ruiz Restrepo durante la madrugada del 8 de noviembre. El hombre señaló que el colombiano se habría acercado a auxiliarlo a él y a un amigo tras haber sido asaltados. Mientras los acompañaba de camino a un centro asistencial -debido a que el amigo del testigo había resultado herido en el asalto- Ruiz Restrepo se habría lanzado a atacar “de la nada” a una persona que vio en la calle. Este fue el último de los homicidios que se le imputa al caribeño, y la declaración de este testigo ayudó a identificarlo.

Tanto el 1 como el 8 de noviembre, Ruiz Restrepo vestía polerón gris, un jockey oscuro y unos pantalones estilo militar y zapatillas Nike blancas. Además, cojeaba de la pierna izquierda debido a una fractura, y posee unos brackets en los dientes. Todos rasgos que ayudaron a identificarlo.

Pasadas cerca de dos horas, pasadas las 11 de la mañana, el imputado fue autorizado a retirarse unos minutos debido a que no se sentía bien, esto para poder refrescarse y ser atendido por un paramédico.