Fiscalía investiga posible ajuste de cuentas en crimen de niña de siete años y su padre en La Granja

Un posible ajuste de cuentas es la primera hipótesis que se encuentra investigando la Fiscalía Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en el crimen de un padre y su hija ocurrido durante la noche del lunes en la comuna de La Granja.

El hecho se produjo a eso de las 23.00 en la avenida El Tabo, cuando el hombre, identificado como Julio Enrique Moya Castillo (38), se encontraba con su hija de siete años en un vehículo. Fue en momentos en que el sujeto se aprestaba para movilizar el automóvil que estaba detenido, afuera de la casa de la madre de la niña, cuando apareció otro vehículo, del cual bajaron dos sujetos premunidos de armas de fuego.

Los desconocidos propinaron más de 75 disparos, que dieron en el sujeto, la niña, el auto y la casa donde estaba el vehículo estacionado.

De hecho, la gran cantidad de disparos y la forma en que actuaron los atacantes son para la Fiscalía antecedentes que los hace direccionar su investigación hacia un posible ajuste de cuentas. Asimismo, el sujeto, bautizado como “El Kike”, de acuerdo a antecedentes de la investigación, pertenecía a una banda delictual conocida como Los Camellos, dedicada al tráfico de drogas.

En una primera parte, fueron los propios familiares quienes trasladaron a las víctimas hasta el Hospital Padre Hurtado, de la comuna de San Ramón, donde Moya ingresó ya fallecido.

Antes de la medianoche, la niña se mantenía en riesgo vital, con impactos balísticos en el tórax. Sin embargo, con el correr de las horas, la menor de edad también perdió la vida producto de la gravedad de sus lesiones. Ambas víctimas son de nacionalidad chilena.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

PDI investiga

El Ministerio Público ordenó que el caso sea investigado por la Policía de Investigaciones (PDI). El jefe de la Brigada de Homicidios de la zona sur, subprefecto Rodrigo Rodríguez, durante la madrugada del martes señaló que se encontraban recopilando cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para dar con el paradero de los atacantes.

“El ataque es directo a las víctimas que se encontraban al interior del vehículo”, dijo Rodríguez. Posteriormente, ya con mayor cantidad de información recopilada, el mismo detective afirmó que el caso respondería a “una venganza”.

Por su lado, la fiscal ECOH Marcela Adasme señaló que el fallecido “tenía algunos antecedentes policiales, pero por delitos de hurto”. Moya vivía en las cercanías del lugar donde ocurrió el crimen.

Un hecho similar ocurrió a inicios de julio en Maipú. Esa vez, desconocidos dieron muerte a un hombre identificado como Gerald Saldaña (34) y su hijastra de 13 años.

El actuar de esos sujetos fue similar al de los atacantes de La Granja: abordaron de improviso al hombre adulto y la menor de edad para dispararles. ¿Podrían ambos casos tener relación? Fuentes conocedoras de la investigación señalan a este medio que el hecho ocurrido en la zona sur de la capital se encuentra “abierta”, por lo que no se descartan diferentes hipótesis.

Santiago, 22 de julio 2025. Peritajes en la Brigada de Homicidios Sur de la PDI a auto baleado en la comuna de La Granja. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Presidente condena el hecho

En su red social de X, el Presidente Gabriel Boric condenó el doble asesinato de La Granja. “Delincuentes asesinan a un adulto y a niña de siete años. Los perseguiremos y encontraremos donde estén para hacer justicia”.

“Todas las instituciones deben estar a la altura. Estas bandas atentan contra la sociedad entera, y debemos actuar unidos para enfrentarlos”, agregó el Jefe de Estado.

Quienes también se refirieron al hecho fueron los candidatos presidenciales Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

“Otra niña víctima del crimen organizado, mientras los sicarios caminan libres por las calles y cruzan nuestra frontera cuando quieren. Nos acercamos, peligrosamente, a un punto de no retorno”, escribió la candidata de Chile Vamos. “Esto ya lo vimos en otros países, y no lo quiero en nuestro Chile. Vamos a devolver el orden”, agregó.

“Mientras algunos quieren enfrentar al crimen organizado con amor, nosotros queremos ser categóricos: los vamos a perseguir, capturar, juzgar y encerrar. Sin contemplaciones. Esta brutalidad no puede continuar”, manifestó por su parte el abanderado republicano.

Por último, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que solicitarán los antecedentes a la Fiscalía con el fin de “determinar las acciones” que adoptarán. “El abordaje por parte del Estado no ha sido efectivo, ya que observamos que no se han adoptado medidas integrales en materia de prevención, abordaje y tratamiento de la niñez. Estas medidas son imprescindibles. Insistimos en que si esto no se logra, seguiremos lamentando muertes de niños, niñas y adolescentes”, agregó Quesille.