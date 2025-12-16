SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalías de Chile y Bolivia crean equipo conjunto para investigar tráfico de químicos con los que se fabrica droga

    El acuerdo para la creación también fue suscrito por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en el marco del foco criminal que dirige esta fiscalía del extremo norte

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y el fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vásquez, suscribieron oficialmente el convenio que crea el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para indagar delitos de tráfico de precursores químicos para fabricar droga.

    “La suscripción de este Equipo Conjunto de Investigación representa un paso firme en el fortalecimiento de la cooperación penal internacional. Nos permitirá actuar de manera coordinada, oportuna y eficaz frente a los delitos transnacionales, juntamente con el Ministerio Público de Chile para garantizar justicia y seguridad a la población de ambos países”, destacó Mariaca durante la suscripción del documento

    El acuerdo también fue suscrito por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en el marco del foco criminal que dirige esta fiscalía del extremo norte y que ha permitido incautar 513 toneladas de precursores químicos en los puertos de Arica e Iquique que tenían como destino Bolivia.

    Ambos fiscales nacionales realizaron una visita al puerto de Arica para conocer la operación de la agencia exterior boliviana y recorrer el sector de almacenamiento de precursores químicos incautados.

    Este foco criminal del ente persecutor nortino se da en el marco un intenso trabajo interagencial con la Policía Marítima de la Armada, Aduanas, Carabineros y la PDI.

    En este contexto, los persecutores generales y el fiscal regional firmaron el acuerdo que conforma este equipo investigativo bilateral, en el que podrán intercambiar información y pruebas, además de perfilar identificación de responsables y reforzar la protección de testigos que sean de utilidad para los procesos investigativos de las instituciones de cada país.

    Más sobre:ChileBoliviaÁngel ValenciaFiscalía NacionalNarcotráficoDroga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Lo más leído

    1.
    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    2.
    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    3.
    Sobornos y encomiendas: 44 gendarmes detenidos deja operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    Sobornos y encomiendas: 44 gendarmes detenidos deja operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    4.
    Lipigas bajo indagatoria penal y administrativa: las sanciones que arriesga tras mensaje en medio del balotaje

    Lipigas bajo indagatoria penal y administrativa: las sanciones que arriesga tras mensaje en medio del balotaje

    5.
    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo
    Chile

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”
    Mundo

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni