Fiscalías de Chile y Bolivia crean equipo conjunto para investigar tráfico de químicos con los que se fabrica droga

El fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y el fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vásquez, suscribieron oficialmente el convenio que crea el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para indagar delitos de tráfico de precursores químicos para fabricar droga.

“La suscripción de este Equipo Conjunto de Investigación representa un paso firme en el fortalecimiento de la cooperación penal internacional. Nos permitirá actuar de manera coordinada, oportuna y eficaz frente a los delitos transnacionales, juntamente con el Ministerio Público de Chile para garantizar justicia y seguridad a la población de ambos países”, destacó Mariaca durante la suscripción del documento

El acuerdo también fue suscrito por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en el marco del foco criminal que dirige esta fiscalía del extremo norte y que ha permitido incautar 513 toneladas de precursores químicos en los puertos de Arica e Iquique que tenían como destino Bolivia.

Ambos fiscales nacionales realizaron una visita al puerto de Arica para conocer la operación de la agencia exterior boliviana y recorrer el sector de almacenamiento de precursores químicos incautados.

Este foco criminal del ente persecutor nortino se da en el marco un intenso trabajo interagencial con la Policía Marítima de la Armada, Aduanas, Carabineros y la PDI.

En este contexto, los persecutores generales y el fiscal regional firmaron el acuerdo que conforma este equipo investigativo bilateral, en el que podrán intercambiar información y pruebas, además de perfilar identificación de responsables y reforzar la protección de testigos que sean de utilidad para los procesos investigativos de las instituciones de cada país.