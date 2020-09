Fiscalizaciones de Fiestas Patrias: Seremi afirma que “la salud pública, en estos momentos, está por sobre los derechos de la privacidad y de propiedad privada”

A solo un par de días del comienzo de las celebraciones de Fiestas Patrias, las autoridades del país están intensificando los esfuerzos para que se respeten las disposiciones sanitarias que estarán vigentes durante esos días y que se han decretado a causa de la pandemia de Covid-19 que actualmente vive el país.

En este contexto, y con los aforos máximos permitidos durante los días de celebración, han surgido reparos a los anuncios del gobierno de realizar fiscalizaciones en domicilios particulares para resguardar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) salió al paso y advirtió que “la Constitución de Chile asegura el derecho a la inviolabilidad del hogar”, y además señalaron que “las autoridades sanitarias y de orden del Estado solo podrán ingresar al hogar de una persona si ésta accede voluntariamente a ello, existe una orden judicial o hay signos evidentes de que se está cometiendo un delito”.

En este contexto, la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, se refirió a los procedimientos que adoptarán durante los próximos días.

“Me gustaría aclarar que vamos a ingresar a los hogares siempre cuando tengamos sospechas fundadas de que se está incumpliendo con la normativa y los casos que haya flagrancia: que haya en ese momento un acto que se haya incumpliendo, que hayan más personas de las que correspondan, o también cuando recibamos denuncia, hay muchas casos que nosotros recibimos denuncias de los vecinos”, afirmó la autoridad sanitaria.

En esa misma línea, señaló que “hay denuncias que pueden hacer los propios vecinos, que pueden estar viendo el ingreso de muchas personas a un hogar, o también podemos detectar lugares donde hay mucha música fuerte, mucho ruido. Hay distintas maneras de las cuales con las que nosotros podríamos sospechar y básicamente a través de las denuncias podríamos saber que se está incumpliendo”.

Posteriormente señaló que “cuando se han realizado fiestas masivas en plena cuarentena hemos ingresado porque se están cometiendo delitos, delitos a la salud pública. Y la salud pública, en estos momentos, está por sobre los derechos de la privacidad, de la propiedad privada, etcétera”.

“No estamos diciendo que vamos a hacer todo por la salud pública, solo en los casos en que hayan delitos que se ponga en peligro la salud de las personas”, añadió.

Del mismo modo, afirmó que “por supuesto que aquí va a existir el criterio de la fuerza pública, de los fiscalizadores de la seremi también, pero queremos hacer un llamado a que la gente no se preocupe, y también no hacer un llamado erróneo a que pueden hacer lo que quieran amparándose en la Constitución”.

Guevara: “Los derechos no son absolutos en un entorno de pandemia”

Pañabras similares tuvo el intendente metropolitano, Felipe Guevara, en conversación con Radio Agricultura esta mañana, donde se refirió a las fiscalizaciones que se realizarán durante los días festivos.

A respecto, sostuvo que “nosotros entendemos que la ley es muy clara, en particular el artículo 155 del código sanitario es clarísimo. Si a alguien le queda duda de leer el artículo, por supuesto que tiene la posibilidad de hacer esas consultas”.

Consultado sobre el derecho a la inviolabilidad del hogar, aludido por el INDH, afirmó que “eso tendrá que discutirse en el tribunal. Los derechos no son absolutos, salvo el derecho a la vida, en el entorno que estamos viviendo, en un entorno de pandemia, donde hay un peligro para nuestra sociedad, no solo para uno que se puede contagiar, sino que para las personas con que uno convive”.

Posteriormente se le preguntó si es que todos deben dejar que los fiscalizadores sanitarios ingresen a sus domicilios: “Sí. Tiene derecho la autoridad a hacerlo. Normalmente lo va a hacer con el apoyo policial. Obviamente que la autoridad sanitaria y policial tienen el deber de identificarse con una credencial que indique su nombre, su rut, que tenga los logos correspondientes y yo como particular tengo derecho a exigir que me exhiban esas credenciales, de manera de no ser víctima de un fraude o un asalto”.

Respecto de si todos los controles se harán con presencia de funcionarios policiales, indicó que “no necesariamente. Lo que dice el código sanitario es que el fiscalizador tiene derecho a entrar a mi domicilio, a mi local comercial, a mi oficina, simplemente exhibiendo su credencial. Y el mismo artículo dice que, si no hubiese nadie en el lugar, entonces la misma autoridad sanitaria establece una resolución de allanamiento, y ese allanamiento debo hacerlo con la policía. Para romper una puerta o un candado, necesito apoyo policial”.