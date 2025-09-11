SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fondo plurianual: la propuesta de cambio de financiamiento de la defensa que tiene en estado de alerta a las FF.AA.

La comisión asesora de Hacienda propuso modificar la forma en la que se entrega este tipo de financiamiento especial para las Fuerzas Armadas, el cual es utilizado para la compra de material bélico.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Parada Militar 2019. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En 2019, y tras un intenso debate, finalmente se reemplazó la Ley Reservada del Cobre que entregaba el 10% de las ganancias de Codelco a inversiones en defensa. Ese año, y tras la aprobación del Congreso, comenzó a operar el Fondo plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa.

Ese nuevo mecanismo de financiamiento, tal y como su nombre lo dice, corresponde a una reserva económica que tiene como objetivo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) lo utilicen para adquisiciones e inversiones, como -por ejemplo- la compra de tanques, helicópteros, barcos o bien la mantención de este tipo de equipamientos.

Pero ese fondo, que corresponde a una de las tres formas de financiamiento de la defensa en el país, forma parte de las propuestas de cambio que sugirió la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público del Ministerio de Hacienda, la que en su punto 13 planteó cambiarlo y así generar un ahorro fiscal de $ 6.600 millones. Iniciativa que surge previo a la discusión del Presupuesto 2026.

La reforma legal

En concreto, la Comisión Asesora de Defensa propone que se modifiquen, legalmente, dos artículos del Fondo plurianual. En específico, se pide cambiar la regulación en la parte que establece que cada cuatro años el Ejecutivo asegurará un aporte mínimo a dicho fondo, independiente de las necesidades. El 2025, ese aporte contempla un pago de US$ 488 millones.

Para la instancia de Hacienda, este aporte “es deficitario después de cumplir esta obligación”, ya que “implica que el Fisco deba endeudarse para traspasar recursos que no se utilizarán en el año calendario, teniendo un costo financiero como la diferencia entre la rentabilidad del fondo versus el costo del financiamiento”.

En esa línea, la Comisión propuso que aquello debe ser modificado y reemplazado por un mecanismo para “cuando el fondo requiera efectivamente los recursos para comprometer gasto, se realice la transferencia por el monto necesario”.

Si bien la instancia establece que esta restricción “en ningún caso” busca “afectar el desempeño adecuado y oportuno de las funciones relacionadas con la defensa nacional”, quienes conocen de la situación de las FF.AA. plantean lo contrario.

A pesar de que se trata solo de una propuesta, fuentes de La Tercera plantean que aquello es seguido con atención en las filas institucionales dado que de concretarse cualquier modificación a la forma de la entrega de recursos podría tener un impacto en las adquisiciones.

Esto, porque en materia de defensa las compras se planifican con mucho tiempo de anticipación, lo que podría complicarse con la entrega de recursos como se plantea en la propuesta, ya que aquello quedaría sujeto a las decisiones del Ejecutivo y Congreso.

La propuesta, sostienen fuentes de este medio, implicaría un cambio al principal beneficio del fondo, que es la certeza que entrega el tener los recursos disponibles en ese fondo de financiamiento, así como también que corresponde a un piso mínimo que está disponible y al cual se puede recurrir todos los años para renovar equipamiento.

Esa postura también es compartida por el investigador del centro de estudios AthenaLab, Marcelo Masalleras, quien afirma que una modificación a esta normativa cambia el origen del fondo, ya que “la gracia de un sistema de financiamiento de estas características es que te da cierta predictibilidad y proyección en inversiones, las que son muy cuantiosas y que tienen cierta regularidad de acuerdo con los ciclos de vida de los sistemas”, los que aumentan su desgaste aún más en el contexto de que se encuentran desplegadas en diferentes zonas del país.

Para el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, “la Comisión Asesora no entiende la realidad de Chile, la realidad de las FF.AA. y del crimen organizado. Hoy día las FF.AA. están, además de las tareas permanentes que tienen que hacer y trabajar en sus capacidades, tienen que estar en La Araucanía, en la Macrozona Sur, donde se van a quedar mucho tiempo, y en la Macrozona Norte, donde yo creo que no van a salir. Entonces, eso requiere certezas. A las FF.AA. no podemos estar cambiándole, dependiendo del gobierno, las reglas del juego”.

Por otro lado, también existe el precedente en las FF.AA. sobre este fondo, que genera ruido a la hora de plantear cualquier cambio. Y es que a pesar de que la ley está vigente desde hace más de cinco años, en el presupuesto del 2024 correspondía la primera inyección de dinero al fondo, sin embargo, aquello no ocurrió y fue postergado hasta este año por parte del gobierno.

A raíz de aquello, el analista militar de AthenaLab plantea que “aún sin terminar de implementar la ley, con todo lo que acarrea, ya hay una serie de modificaciones y genera incertidumbre”. Masalleras afirma que la propuesta de la Comisión Asesora no da certezas, ya que “dice que se posterga por la necesidad de disponer recursos, pero tampoco se asegura que en el futuro van a estar justamente esos recursos”.

Si se reemplazó la ley del cobre por otra ley, se esperaría que fuera igual o mejor. Al parecer, con lo que ha pasado, hay dudas razonables para pensar que no fue así“, concluye el investigador.

Un complejo contexto

La propuesta de los cambios al fondo también llega a solo semanas del inicio de la discusión del presupuesto fiscal para el 2026. Si bien desde el Ministerio de Defensa no se refirieron a la propuesta de la Comisión Asesora de Hacienda, aún no se conocen detalles del erario fiscal del próximo año.

Este tipo de sugerencias no significa que se vayan a aplicar, pero el gobierno ha dado señales confusas. Por ejemplo, la directora de la Dipres, Javiera Martínez (FA), comentó que las propuestas de esa instancia “ofrecen una hoja de ruta que, por supuesto, nosotros empezaremos a implementar, pero que después puede seguir siendo implementada por otros gobiernos”.

Sin embargo, la situación financiera también es observada con atención dado al incremento en los gastos que han tenido las FF.AA. durante los últimos años por los despliegues en la Macrozona Norte y Sur, así como también porque los aumentos de sus presupuestos no han sido sustanciales.

Este año las tres ramas promediaron un alza del 0,4% en su erario fiscal. Además, existe como antecedente lo señalado por el general Javier Iturriaga durante la discusión del presupuesto del año pasado, cuando apuntó al financiamiento, ya que “de repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etcétera. Y por supuesto, todo tiene un límite”.

Más sobre:DefensaEjércitoArmadaFuerza AéreaMinisterio de Defensa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Mis respetos”: Presidente Boric valora condena contra Jair Bolsonaro en Brasil

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Boric conmemora su último 11-S en La Moneda con Isabel Allende, pero sin Maya Fernández

Próximo gobierno deberá nombrar al 12% de los notarios, conservadores y archiveros tras jubilación de mayores de 75 años

Marco Antonio Núñez (PPD): “Si Jara cae en las encuestas tras el debate, los responsables de la campaña deben cambiar”

El tour de Ethan Guo por el Senado

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Boric conmemora su último 11-S en La Moneda con Isabel Allende, pero sin Maya Fernández
Chile

Boric conmemora su último 11-S en La Moneda con Isabel Allende, pero sin Maya Fernández

Próximo gobierno deberá nombrar al 12% de los notarios, conservadores y archiveros tras jubilación de mayores de 75 años

Fondo plurianual: la propuesta de cambio de financiamiento de la defensa que tiene en estado de alerta a las FF.AA.

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros
Negocios

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

Quiebras de empresas suben 44% a agosto y en comercio se duplican

Parlamentarios de oposición plantean acotar próxima alza del sueldo mínimo solo al IPC para no perjudicar el empleo

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura
El Deportivo

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés
Cultura y entretención

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

“Mis respetos”: Presidente Boric valora condena contra Jair Bolsonaro en Brasil
Mundo

“Mis respetos”: Presidente Boric valora condena contra Jair Bolsonaro en Brasil

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Trump aborda la condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado: “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud