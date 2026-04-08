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    Funcionario de la PDI abate a delincuente que lo intentó asaltar en Estación Central

    El detective que estaba de paso por la capital alcanzó a ser herido en su tórax con un arma cortopunzante, lo que lo mantiene con lesiones de carácter grave, pero fuera de riesgo vital.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba de paso por Santiago dio muerte a un delincuente en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, luego de sufrir un intento de asalto.

    El hecho ocurrió en plena Alameda con la esquina de Toro Mazote, donde el funcionario -de la dotación de Valdivia- fue abordado por el sujeto con un arma blanca, con la intención de robar sus pertenencias.

    En ese contexto, el detective hizo uso de su arma de servicio y percutó al menos dos disparos, causando la muerte del delincuente en plena vía pública de manera inmediata.

    Desde la PDI confirmaron que el detective fue herido con un arma cortopunzante a la altura del tórax, por lo que fue trasladado hasta un recinto asistencial para atender sus lesiones, de carácter grave.

    El fiscal Javier Mayer, detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 22.30 horas, en la salida sur del metro San Alberto Hurtado, cuando la víctima salió de un local de comidas, para dirigirse a la zona de los terminales de buses y abordar un bus con dirección a la Región de Los Ríos.

    “Un funcionario de la PDI es abordado por una persona que intenta asaltarlo, según la información preliminar, con un arma blanca. Es más, hiere al funcionario policial en el tórax, de una puñalada y este se defiende haciendo uso de su arma y le propina dos impactos, que le causan la muerte”, afirmó el persecutor.

    En esa línea, afirmó que las tareas investigativas buscarán el relato de testigos y registros de cámaras de seguridad, para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, además del análisis del cuerpo y la evidencia balística.

    Respecto a la salud del detective, el fiscal Mayer afirmó que se encuentra en estado grave, pero fuera de riesgo vital y estaba siendo sometido a exámenes para determinar si algún órgano interno fue dañado con el arma cortante.

    El delincuente, en tanto, corresponde a un chileno de 20 a 22 años, quien ya se encuentra identificado, gracias al porte de sus documentos.

    El Ministerio Público, en tanto, determinó que las diligencias investigativas quedaran a cargo del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

    Más sobre:PolicialPDIEstación Central

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