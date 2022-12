Funcionarios del Ministerio Público se desmarcan de dichos del presidente de Anfumip quien criticó la nominación de Marta Herrera como fiscal nacional

La actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera es la carta del Presidente Gabriel Boric para fiscal nacional. Sin embargo, el cargo - que necesita 33 votos en el Senado para ser ratificado- no está aún asegurado, puesto que la candidatura de Herrera ha despertado críticas desde la oposición, dado que la ven como la sucesora del modelo instalado por el otrora máximo persecutor Jorge Abbott.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) -una de las nueve asociaciones que existe al interior de la institución- también se han presentado opiniones en contra de la postulación de Herrera, de hecho en una declaración emitida desde la asociación expresaron su “categórico rechazo” a la nominación de la profesional.

En el enunciado, señalan que Herrera es una “muy mala opción”, por cuanto “es partícipe y avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismos, endogamia y falta de transparencia y accountability”.

Sin embrago, el comunicado fue rechazado por algunos socios de la agrupación, quienes argumentaron que el contenido de la misiva no fue consultado a las bases y a varios -aseguran- no los representa.

Bajo ese contexto, este viernes 48 asociados de la Anfumip firmaron una carta abierta donde expresaron sentirse “completamente sorprendidos” con la declaración pública realizada el 14 de diciembre “por el presidente de la Asociación, Señor Freddy González, denostando la candidatura a fiscal nacional de la Señora Marta Herrera Seguel”.

En el comunicado, los firmantes aseguraron que “la presentación del día de anteayer no nos representa en lo absoluto, que fue una declaración que no ha sido consultada a las bases y que por lo tanto, debe entenderse como la opinión de sus dirigentes, en particular de quien la suscribe, y no como la expresión de los cientos de asociados”.

En esa línea, lamentaron “profundamente” que los dirigentes de la Anfumip “se hayan involucrado en el proceso de nombramiento del próximo/a Fiscal Nacional, al emitir un comunicado público utilizando expresiones inconvenientes e inapropiadas, basadas en descalificaciones, haciendo parte a nuestra asociación de una “guerra sucia” que lo único que logra es desprestigiar al Ministerio Público y a quienes trabajamos día a día por nuestra querida institución”.

“Nos decepciona el actuar de la dirigencia de Anfumip que se ha apartado de los objetivos de una entidad gremial y laboral”, indican en la misiva.

Finalmente, aseguraron que se solicitó a los dirigentes de la asociación la emisión de un comunicado público donde se “aclare esta situación”.