Furgones escolares se reinventan para trasladar a pacientes a hostales sanitarios

“Estuvimos parados durante meses, sin recibir ingresos. Poder trasladar a personas a residencias nos viene bien”, relató Abigaíl Pozas, conductora de un furgón escolar de La Florida, quien comenzó esta semana a movilizar a pacientes con Covid-19 a las residencias sanitarias habilitadas por el Ministerio de Salud.

En el país hay 26.950 vehículos en el registro oficial del transporte de escolares, muchos de los cuales no han podido laborar debido a que se mantienen suspendidas las clases en colegios y escuelas por la pandemia. Pero el 19 de mayo pasado, el Ministerio de Transportes aprobó un decreto que permite a los buses y furgones realizar nuevas tareas en este periodo, como movilizar a personas con el virus a alguno de los 130 hoteles sanitarios a nivel nacional, los que tienen 11.812 habitaciones.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que la modificación del decreto permite que los conductores tengan “una ayuda económica y un alivio concreto para un sector que había resultado afectado en esta época”. Hutt agregó que para esta labor los choferes deben inscribirse en las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud.

Verónica Contreras, presidenta de la Confederación Nacional de Transportistas Escolares, indicó que la cartera de Salud emitió un protocolo con las disposiciones que deben cumplir los vehículos, como son la separación de la cabina del conductor con el resto del furgón, a través de un plástico impermeable. Además, los choferes deben vestir un buzo de seguridad, antiparras, guantes y mascarilla, y contar con elementos de limpieza como alcohol gel, insumos que entrega el Ministerio de Salud. Según la dirigenta de la confederación, ya son 77 los vehículos inscritos en Santiago para hacer traslados y se espera que al fin de semana haya 100 furgones disponibles en la capital. “Después de varios meses sin trabajar, estamos muy agradecidos por poder hacer esta labor”, señaló Contreras.

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, aseguró que, por ahora, hay una flota de 30 furgones que realizan esta actividad, “la que irá creciendo de acuerdo a las necesidades”. También precisa que las personas que pueden ir a una residencia sanitaria corresponden a quienes han dado positivo al Covid-19, a los casos probables o bien los contactos estrechos que no pueden hacer un aislamiento en su hogar, los que deben ser “asintomáticos o con síntomas leves”. Esto puede ser informado por los usuarios a la seremi, a las municipalidades o a los centros de salud primaria, para que puedan ser llevados a estos lugares.

Distancia adecuada

Abigaíl Pozas, transportista escolar que se desempeñaba en La Florida y Peñalolén, relató que ha trasladado a pacientes con Covid-19. “Llevo a un máximo de seis pasajeros, para mantener la distancia, aunque la capacidad máxima del vehículo es de 24 personas”. Añadió que los recorridos se inician en la Seremi de Salud, donde se les informan los nombres de los pacientes y se efectúan las sanitizaciones al furgón.

Pozas dijo también que el Ministerio de Salud paga alrededor de $ 200 mil por semana a los conductores, situación que la ayuda, porque en su caso recibía ingresos de los apoderados que los ayudaban por “buena voluntad”, aunque otros dejaron de cancelar las cuotas.

Jaime Bascuñán, otro transportista escolar parte del programa, aclaró que tuvieron capacitaciones con el ministerio, donde aclararon las medidas a tomar para no contagiarse durante los trayectos. “Por ejemplo, solamente abrimos la puerta, los pasajeros se suben solos y no cargamos el equipaje, con el objetivo de que no tengamos contacto directo con ellos”, explicó Bascuñán. “Tenemos cierto temor a contagiarnos, pero cumpliendo con la distancia adecuada y la higiene, podemos realizar este trabajo de forma segura”, añadió el conductor.