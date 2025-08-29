SUSCRÍBETE
Nacional

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”

El titular de Justicia señaló que ese tipo de espacios son "para que todos tengamos muy claro que ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país”.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el marco del Día de Detenidas y Detenidos Desaparecidos, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue consultado por el rol del Museo de la Memoria, considerando que en la contienda electoral, candidatos como el del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, deslizó la idea de cerrarlo en caso de ser elegido como Presidente.

En ese sentido, el ministro planteó que “un país para que pueda fortalecer su democracia, para que pueda fortalecer el respeto a los derechos humanos, requiere de espacios como el Museo de la Memoria".

"Yo no me imagino que en Alemania cierren los museos o los lugares que conmemoran, por ejemplo, lo que ocurrió durante el holocausto, durante la Alemania nazi. No creo que se pueda dar incluso esa discusión", indicó.

En esa línea, planteó que se debe ser “bastante claros”, respecto a “la importancia que tienen espacios como el Museo de la Memoria, es para que todos tengamos muy claro que ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir en nuestro país”.

“Si compartimos genuinamente los valores democráticos, tenemos que reconocer aquellos momentos en los que se quebró la democracia, aquellos momentos en los que emergió un gobierno dictatorial, aquellos momentos en los que en ese gobierno dictatorial se llegó a bombardear La Moneda, se detuvo ilegalmente a miles de chilenos y chilenas, se hizo desaparecer a miles de chilenos y chilenas, se torturó a miles de chilenos y chilenas, se exilió a miles de chilenos y chilenas, y que reconozcamos que eso no puede volver a ocurrir nunca más en nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, planeó que los “espacios como el Museo de la Memoria nos permiten eso”.

“Entonces todos los que creemos genuinamente en la democracia, tenemos que tener la capacidad y la altura de mira para saber que el ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia de nuestro país”, sostuvo.

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”
