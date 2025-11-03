Gajardo por cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda: “Busca entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió durante la mañana de este lunes a los cuestionamientos que realizó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien apuntó que el Plan Nacional de Búsqueda “no es búsqueda, es venganza”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, es que el titular de Justicia señaló que “el plan nacional de búsqueda lo que busca es entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza”.

En la ocasión, Gajardo además destacó que las palabras de la candidata no representan a toda la derecha, señalando que “después de las declaraciones de la candidata Matthei, he visto efectivamente, sobre todo líderes de Chile Vamos, que señalan ciertas consideraciones, de que ellos consideran que el Plan Nacional de Búsqueda es un plan necesario”.

“Yo he visto líderes de Chile Vamos, desde el Partido Demócrata, como incluso de la UDI, diciendo que el Plan Nacional de Búsqueda es un plan necesario para el país, y que incluso si ellos estuvieran en el gobierno estarían, por cierto, de acuerdo en mantenerlo. Lamentablemente no lo he visto en los sectores que están más a la derecha de Chile Vamos”, agregó.

Gajardo además se refirió al Plan de Búsqueda señalando que “es una obligación del Estado” y que “lo que busca es entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza”.

“La venganza es algo particular, es algo desinstitucionalizado, es algo, uno podría decir incluso, tomarse la justicia por su propia mano, lo que se busca con el Plan Nacional de Búsqueda es que sea el Estado, institucionalmente, como una función colectiva, el que desarrolle este proceso a través de sus órganos, dentro de ellos la justicia”, detalló.