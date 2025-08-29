SUSCRÍBETE
Nacional

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

El secretario de Estado señaló que los recintos penitenciarios del país no son lugares “sin dios ni ley". "Yo como ministro puedo ingresar a cualquier módulo en cualquier cárcel en cualquier momento", sostuvo.

Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la situación carcelaria en el país, a propósito de los nuevos antecedentes sobre el funcionario de Gendarmería que fue amedrentado por miembros del Tren de Aragua en abril pasado.

Según testificó el gendarme, en Santiago 1 se desarrollarían acciones de corrupción, donde los funcionario pueden llegar a ganar hasta $500 mil al día haciendo negocios con reos. En su declaración también apuntó a un compañero de labores como el responsable de haber entregado su información personal a los reclusos que habrían ordenado las amenazas en su contra.

En ese contexto, en diálogo con Radio Pauta, Gajardo reconoció que, si bien “hay situaciones complejas” en los recintos penitenciarios, estas se están “enfrentando”.

“Pero yo no creo y la realidad lo dice así, de que uno pueda decir que tenemos el descontrol que hay en otros países de la región que ha generado problemas de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que en Chile se está “enfrentando frontalmente al crimen organizado. Nosotros no tenemos ninguna cárcel en la que los líderes de las bandas de crimen organizado la manejen ellos, ninguna”, aseveró.

“Yo como ministro puedo ingresar a cualquier módulo en cualquier cárcel en cualquier momento, yo he estado en los módulos de máxima seguridad tomando decisiones junto con el director nacional de Gendarmería”, sostuvo, agregando que “eso no ocurre” en todos los países.

En definitiva, remarcó que los recintos penitenciarios no son lugares “sin dios ni ley. Es más, nosotros tenemos a los líderes de las bandas criminales para que no operen en un sistema de máxima seguridad, completamente aislados, monitoreados y los tenemos con uniforme”.

Respecto a la situación del gendarme amedrentado, remarcó que los responsables de las amenazas están "en prisión preventiva y están enfrentando un proceso penal".

