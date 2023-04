Gobernador de Arica cuestiona idea de corredor humanitario en la frontera y pide dotación adicional de Carabineros

Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, hizo ver sus reparos ante la idea de disponer un corredor para los cientos de migrantes en situación irregular que permanecen varados en la región, en la frontera entre Perú y Chile.

Se trata de personas que no cuentan con su documentación y decidieron salir del país. La circulación de personas migrantes hacia Perú había aumentado luego que el pasado 10 de abril el Ministerio Público anunciara que los fiscales de todo el país aplicarían el “criterio de actuación relativo a solicitar prisión preventiva en caso de personas detenidas cuya identidad no pueda ser corroborada”. En el Congreso, en tanto, se tramita un proyecto que convierte la migración irregular en delito.

Las personas que ingresaron a Chile por rutas clandestinas y que no cuentan con su documentación están imposibilitadas de salir en forma regular. Por ello, intentaban hacerlo evadiendo controles por pasos no habilitados. Frente a ello, las autoridades peruanas decidieron decretar estado emergencia en su frontera sur, en medio de la tensión con Chile, permitiendo que policías y militares realicen operaciones tendientes a frenar el flujo de migración irregular.

Corredor humanitario

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, anunció medidas de apoyo humanitario por la situación que afecta a familias extranjeras con bebés, niños, niñas y personas mayores que quieren salir de territorio chileno y permanecen varadas en la frontera. La autoridad dispuso de colaciones, artículos de aseo, pañales, bloqueadores solares y kits de infancia.

“El corredor humanitario es fundamental, es clave”, afirmó el alcalde, algo con lo que el gobernador de la región discrepa.

“Yo en realidad no sé si estoy tan de acuerdo con eso. El corredor humanitario es bidireccional. No tan solo va a permitir la salida de personas sino que también el ingreso de personas que no están controladas por un paso habilitado”, dijo Jorge Díaz en entrevista con radio Agricultura la mañana de este viernes.

“Eso va a implicar que todo lo que hemos luchado como región que es que se regulen las fronteras, que exista este resguardo militar, en realidad no sirva absolutamente de nada, porque con este tipo de corredor humanitario podría ingresar cualquier persona sin ningún control migratorio”, aseguró.

Más carabineros

Por otro lado, la autoridad regional expresó su inquietud por la redestinación de efectivos policiales desde las calles al control de la situación en la zona fronteriza.

“Me preocupa en todo este conflicto fronterizo la gran cantidad de dotación de Carabineros, de vehículos policiales que están destinados a la frontera. En la región no existe una mayor dotación de carabineros para esta situación”, planteó, indicando que por ello “dejan de estar presentes en las poblaciones y en el área urbana de Arica”.

En esa línea, pidió una dotación adicional de personal uniformado para sectores fronterizos.

“De lo contrario quienes van a estar sosteniendo esta crisis va a ser la región”, dijo, advirtiendo que de no ponerse en práctica esta medida “la seguridad pública de la zona urbana va a ser disminuida”.