Gobernador de Arica y Parinacota tras fuga de sicario: “Chile no tiene control de la frontera norte”

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, cuestionó esta jornada los controles fronterizos que existen en el norte del país, en el marco de la salida del país del venezolano Alberto Carlos Mejía, imputado como el sicario que mató a José Reyes, un comerciante del barrio Meiggs.

Esto, luego de que el Ministerio Público informara que el sujeto, quien fue liberado el pasado 10 de julio, en extrañas circunstancias, luego de que desde el 8° Juzgado de Garantía se decretara su prisión preventiva por el crimen. Solamente cuatro días después, el Ministerio Público se enteró de su excarcelación, lo que le dio el tiempo suficiente para trasladarse al norte del país y atravesar la frontera el día 12 del mes, dos antes de que se emitiera una orden de captura internacional en su contra.

“Este delincuente habría pasado la frontera por un paso no habilitado hacia Perú, donde dado el extenso metro lineal que tiene la frontera, para las Fuerzas Armadas se hace casi imposible el poder estar presente y tener ojos en cada metro lineal que tiene la frontera” , sostuvo en conversación con 24H.

En este sentido, la autoridad regional sostuvo que “estos pasos no habilitados agarran mucha fuerza en pandemia y desde que iniciamos esta gestión, a partir del 6 de enero, hemos dicho que el Estado ha estado ausente, porque no ha fortalecido con cámaras de televigilancia, con tecnología, con una estrategia real, de cómo poder resguardar nuestras fronteras”.

Aún más, el gobernador Paco relevó que “hoy día no solamente las personas pasan por un paso no habilitado por el desierto, sino hoy lo hacen por la misma frontera, (por el paso) Chacalluta. Es una estructura que tiene más de 25 años, que no se ha remodelado, no se ha conservado, no se ha mejorado. En los tiempos actuales, es una frontera por la que pasan más de seis millones de personas cada año”.

Asimismo, indicó que la falta de intercambio de información entre la PDI, Carabineros, Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), “no permite tener un adecuado control en la frontera, de seguimiento con tecnología e información para poder tener identificadas a todas las personas que pasan”.

Además, relevó que el paso Chacalluta, el último control se mantiene con personal fiscalizando hasta las 23 horas, y que en la noche se produce un paso libre de personas. “Hoy puede pasar cualquier delincuente por el complejo o por fuera del complejo”, indicó.

Ante esto, destacó la necesidad de actualizar el modelo de control de fronteras con un la instauración de una única institución fronteriza que coordine la información de todas las instituciones vinculadas, además de poner en el sector cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.