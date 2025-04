Gobierno descarta afectación de Visa Waiver por chileno acusado de robar cartera a secretaria de Seguridad de Trump

Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric descartaron que el robo cometido por un chileno en contra de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, afecte la mantención de la Visa Waiver.

Esto, luego que Mario Bustamante Leiva fue detenido este sábado acusado de ser el autor del robo de la cartera de la autoridad norteamericana. El delito ocurrió el pasado 30 de abril, mientras Noem cenaba en un restaurante de la ciudad de Washington. El bolso era de marca Gucci y de alta gama.

De acuerdo con el medio New York Post, el hombre de 49 años era oriundo de Santiago y se encontraba de forma ilegal en Estados Unidos.

En la vocería de este lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, fue consultada por dicha situación y un posible castigo para Chile en base al programa de visado con el país norteamericano.

“Lo primero es condenar la situación. Estos actos son injustificables y como gobierno lo único que nos compete es condenarlo”, respondió.

Seguidamente, la portavoz (s) del Ejecutivo sostuvo que " igual como lo hacemos permanentemente, seguimos trabajando con las autoridades norteamericanas en esta materia, actualizando permanentemente las conversaciones, las medidas que se toman, y eso es algo en lo que vamos a seguir permanentemente, más allá de este hecho en específico que, por supuesto, nosotros condenamos".

Asimismo, recalcó que en este caso “es importante atenerse a los hechos, y hasta la fecha no hemos recibido ninguna información de ninguna naturaleza que apuntara en esa dirección (perder la Visa Waiver), lo que no impide que nosotros mantengamos y hagamos permanentemente el trabajo que hacemos con las autoridades norteamericanas -en esto que es un diálogo, una conversación fluida- que permite que la Visa Waiver exista, siga avanzando de manera fluida y con el reconocimiento que ha tenido de las propias autoridades norteamericanas en la buena colaboración con Chile".

Más tarde, en su paso por la comuna de Quilicura, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, también fue consultado por este caso.

“Nosotros no tenemos registro de salida regular del país de esa persona (Mario Bustamante). Fue objeto de expulsiones de otros países por los delitos que cometió, pero él no tiene una salida regular. En consecuencia, no hay ningún mecanismo de registro asociado a visa que le hubiese permitido detener en Estados Unidos. En consecuencia, esto no tiene nada que ver con el mecanismo de visado que Chile tiene con Estados Unidos".

Sobre el arresto del chileno, el titular de Seguridad recalcó: “Nuestros delegados policiales en Estados Unidos están en contacto con las autoridades norteamericanas para proveerle la información respecto a la persona detenida, que tiene un prontuario muy extenso”.