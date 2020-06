Gobierno descarta “hibernación” en RM, pero endurece medidas y controles

“Nos quedaríamos sin alimentación y sin servicios básicos, lo que puede agravar la situación sanitaria de los ciudadanos”, señaló de entrada el ministro Enrique Paris, en el balance Covid-19 de este miércoles.

Y es que los rumores de una posible “hibernación” (es decir, una cuarentena más estricta) de la ciudad de Santiago se hicieron tan fuertes el martes por la tarde, que incluso Paris salió a desmentir la noticia falsa -que daba por cierta la aplicación de la medida- que se difundió por WhatsApp.

El ministro, que declaró el martes en la mañana estar “llano” a escuchar todas las propuestas, se reunió ese mismo día en la tarde con Espacio Público, quienes habían planteado la idea en el informe de análisis Covid-19 que publican dos o tres veces por semana.

Sin embargo, Paris no se convenció, ya que la estrategia del gobierno es escalar en medidas más restrictivas, ver sus resultados y analizar, en su mérito, nuevas ideas más duras si las primeras no surten el efecto deseado. Por ejemplo, se ha analizado extender el toque de queda a un horario más diurno. Es, en ese contexto, que durante la jornada de este miércoles no fueron los epidemiólogos o infectólogos los invitados al panel del reporte diario de casos por coronavirus, sino que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y el ministro de Defensa, Alberto Espina.

La subsecretaria comunicó una reducción radical en la cantidad de permisos, pasando de cinco a dos semanales en todas las categorías: para ir al supermercado, farmacias, pasear mascotas, pago de servicios básicos, llevar comida a terceros, etc.

Respecto de los salvoconductos individuales, que se entregan para circular en el horario de toque de queda, la política se mantiene, pero Martorell recordó que deben ser utilizados para trámites funerarios o tratamientos médicos que se extiendan pasadas las 22.00.

En cuanto a los Permisos Únicos Colectivos, destinados para trabajadores que cumplan labores esenciales -implementado este lunes- la subsecretaria recalcó que se les solicitará a las empresas reducir el número de personas trabajando en terreno. Además, señaló que han escuchado de denuncias a empresas que han llamado a su personal a reintegrarse a sus labores, sin ser del rubro calificado como esencial. “Solo quedarán fuera de este permiso transporte, funcionarios de la salud, bomberos y FF.AA.”, agregó, quienes podrán circular con su credencial. Espina, en tanto, recalcó que el Senado aprobó la ley que aumenta las penas a un máximo de cinco años de cárcel por incumplir la cuarentena.

Nuevas cuarentenas

El ministro Paris anunció el ingreso a cuarentena -a contar de las 22.00 del viernes- de las comunas de San Felipe y Los Andes, en la Región de Valparaíso; Rancagua y Machalí, en la Región de O’Higgins, y de la zona urbana de Curicó, en la Región del Maule.

Sobre la continuidad de las zonas que ya permanecían en confinamiento, todas se renovaron por al menos una semana más.

Y es que las cifras de la región son críticas: en la capital se concentran 3.114 fallecimientos de los 3.615, y un 2,5% de su población se ha contagiado.

Durante la jornada de este miércoles se reportó la cifra más baja de contagios en ocho días, pasando de los habituales cinco mil o seis mil nuevos casos, se informó que en las últimas 24 horas fue de 4.757: 4.320 son sintomáticos y 437 no presentaron síntomas.

Sin embargo, también es la cifra más baja de test procesados en un día durante junio, donde se llegó apenas a 12 mil pruebas de laboratorio informadas.

Así, y al sumar los 31.412 casos anunciados por el jefe de epidemiología, Rafael Araos, que no se habían sumado a los reportes oficiales desde el inicio del período pandémico en el país, el número total de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia es de 220.181.

En tanto, el número de nuevos fallecidos que se reportaron fue de 232. Con ello, el total de decesos en el país por Covid-19 es de 3.615.