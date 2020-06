Gobierno destaca baja del 14% en los contagios

El Presidente Sebastián Piñera destacó este jueves que el país está experimentando “una leve mejoría” respecto del avance de la pandemia. Las palabras del Mandatario reforzaron el mensaje que el ministro de Salud, Enrique Paris, viene dando en los últimos tres días. Aunque Piñera, junto con reiterar lo que a juicio del gobierno es una buena noticia, aseguró que se seguirá en estado de “alerta”.

“En Chile estamos experimentando una leve mejoría. ¿Significa esto que ganamos la batalla? No. ¿Significa esto que bajaremos los brazos? No. Significa solamente que en los últimos días estamos experimentando una leve mejoría y estamos trabajando intensamente para que esa leve mejoría continúe en el tiempo”, dijo Piñera.

Como sustento de su afirmación, el Presidente señaló que en la última semana la cantidad de casos nuevos, al compararse con la semana anterior, se redujo en un 14%. Ese mismo dato fue comentado por Paris en el reporte del jueves. El titular de Salud, además, comentó que la positividad de los exámenes igualmente ha bajado.

Este jueves, también, el ministro Paris abordó el mismo tema en su reporte diario: “Hay una muy, pero muy leve mejoría, sin embargo, esa mejoría leve se contrapone en algunas regiones, donde no tenemos la misma situación”.

A esa misma conclusión llegó Espacio Público. En su último informe concluyen que “a nivel de todas las regiones, excluyendo la Metropolitana, la situación es diametralmente opuesta. Hemos pasado de un promedio móvil de 1.216 nuevos casos el 16 de junio a 1.587 hoy, representando un aumento de 30,5 %”. Una de esas regiones, dice el mismo reporte, es Antofagasta: “Se puede observar que ha llegado a tener 41 casos cada 100.000 habitantes, acercándose a la realidad angustiosa que se vive en la Región Metropolitana”.

El optimismo del gobierno es visto con cautela desde el mundo académico. El epidemiólogo de la U. de Chile Gabriel Cavada considera que solo será adecuado hablar de mejoría cuando la pandemia esté en retirada, lo cual, a su juicio, aún no está ocurriendo. “Todavía la epidemia está en crecimiento. No hay ninguna evidencia que diga que va en retirada, no está decreciendo. Lo que ocurre es que la velocidad de crecimiento se ha ralentizado un poco, solo eso. En otras palabras, está avanzando, pero un poco más lento”, dice Cavada.

El epidemiólogo de la U. del Desarrollo, Manuel Nájera, coincide en las pequeñas señales de mejoría, pero dice que hay que ser precavidos en cómo se observan esos indicadores. “Es un análisis un poco sesgado, dado que tuvimos dos días con la mitad de los tests que se están reportando normalmente y con una positividad todavía alta, que está cercana al 30%”, afirma Nájera.

El académico también plantea que hacer estos juicios puede tener consecuencias en la actitud de la población: “Hablar de mejoría hoy día es un poco temprano, hay que esperar a que se estabilice en una tendencia notoria durante al menos siete días como para empezar a dar esas señales. En este caso, comunicarlo así podría generar un cambio de actitud en la ciudadanía, que podría relajar las medidas, y eso no puede pasar”.