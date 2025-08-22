SUSCRÍBETE
Nacional

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

"Mi opinión es que es razonable, hay que ver los mecanismos jurídicos en detalle, pero querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones", manifestó el Presidente Gabriel Boric.

José NavarretePor 
José Navarrete
La prensa argentina estaba horrorizada por los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

El Presidente Gabriel Boric informó que su administración está evaluando una eventual querella por los ataques de barristas de Independiente que terminaron con 19 hinchas de Universidad de Chile hospitalizados en Argentina.

“Acá, las responsabilidades penales individuales las tendrá que evaluar la justicia en su mérito. Pero a mí, como Presidente de la República, lo que me corresponde es defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable. Y ahí, claramente, hubo graves fallas en la organización”, comentó el Mandatario en un diálogo con la prensa este viernes, tras la ceremonia del Centenario del Banco Central.

La autoridad comentó los registros de lo ocurrido en el partido por la Copa Sudamericana el miércoles 20 de agosto en Avellanada y señaló que se reunirá con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viene llegando desde el país trasandino, para evaluar acciones.

“Cuando uno ve las imágenes, esto no puede quedar así nomás. Mi opinión es que es razonable, hay que ver los mecanismos jurídicos en detalle, pero querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones. Hay una persona que está identificada en los videos, que ustedes lo ven, que está con una bufanda encima, algo así, que golpea a matar a un hincha de la U y que después de esa misma persona está empujando a uno de los hinchas que cae al vacío. Entonces, esas cuestiones no pueden pasar así“, recalcó el Mandatario.

“La policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente”

El Presidente Boric deslizó cuestionamientos al despliegue de seguridad en el encuentro que terminó con un centenar de chilenos apresados.

“La policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente. Entonces, para mí esta cuestión es evidentemente grave. Por eso le hemos dado la importancia que le hemos dado con la visita del ministro Elizalde. Él ya está de vuelta y vamos a ser muy firmes en nuestra posición”, sostuvo.

Boric precisó que “esto no es una cuestión contra el gobierno ni regional, ni provincial, ni nacional de Argentina”.

“Acá nosotros tenemos buenas relaciones entre pueblos y entre gobiernos, y eso se tiene que mantener así, pero tenemos que exigir las responsabilidades que correspondan, porque es muy delicado lo que pasó. El ministro se reunió con las autoridades, con sus pares argentinos. Y a partir de eso, ahora vamos a juntarnos con el ministro Elizalde y vamos a ver cómo podemos continuar esto", indicó.

