Gobierno ha entregado 1.350 cartas de nacionalización este año: mayoría ha sido para ciudadanos provenientes de Colombia

En La Moneda, hoy el gobierno otorgó nuevas cartas de nacionalización para ciudadanos extranjeros que hayan llegado a vivir a nuestro país de forma regularizada.

Ocho ciudadanos extranjeros, hoy chilenos, acudieron presencialmente hasta Salón Montt Varas de la casa de gobierno y otros 100 participaron de manera telemática.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro del Interior subrogante, Juan Francisco Galli, quien señaló que “para nosotros como país debe ser muy emocionante siempre que haya personas que opten por la nacionalidad chilena”.

La ceremonia se da en medio de los dichos cruzados entre el gobierno y tribunales respecto a las expulsiones de inmigrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados. Tanto el vicepresidente de la República, Rodrigo Delgado, como Galli han dicho que los tribunales han “cambiado el criterio” respecto a las expulsiones. La semana pasada, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, respondió señalando que “pareciera que el criterio que debe cambiar es del Ministerio del Interior”.

De acuerdo a las cifras de gobierno, este año se han entregado 1.350 cartas de nacionalización. De ellos, la mayoría reside en la Región Metropolitana (907); seguido de la Región de Antofagasta (88) y de la Región de Arica y Parinacota (66). En ese sentido, la mayoría de estos documentos ha sido otorgado para personas que proviene de Colombia (279), seguido por Perú (216) y Venezuela (199). Respecto a las ocupaciones que ejercen, 134 son empleados, 107 estudiantes, 104 ingenieros, 79 se dedica a actividades domésticas, 55 son médicos y 32 son empresarios.

Dayani Marchant, nacida en Cuba y hace ocho años en Chile, fue una de las personas que recibió esta carta. “Salí de mi país por una carta de invitación que me realizó mi hermano. Llegando acá a Chile quedé enamorada de este país y decidí quedarme empecé mi proceso de trámites migratorio y por suerte a los tres meses todo salió súper bien. Tuve una oportunidad de empleo, donde no me fue muy bien en esa primera experiencia porque mi jefatura directa no fue para nada amable. ahí me cuestioné mi llegada a chile, pero de todo se aprende, levanté fuerzas y seguí buscando trabajo”, dijo.

Marchant hoy se desempeña en el área de Recursos Humanos en un colegio privado. Dijo que “su sueño es algún día revalidar en mi área de Microbiología o alguna carrera técnica en lo que hoy día estoy haciendo”.

La carta de nacionalización, que se entrega dos veces al año, permite adquirir la nacionalidad chilena de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 N°3 de la Constitución, que se materializa en un Decreto Exento firmado por el ministro del Interior por orden del Presidente de la República. Se otorga a quienes hayan cumplido 18 años, tengan cinco o más años de residencia en Chile (a contar desde el estampado de la visa que dio origen a la Permanencia Definitiva que mantiene vigente), y que sean titulares de Permanencia Definitiva.

También podrán solicitar Carta de Nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad, tengan cinco o más años de residencia en Chile (a contar desde el estampado de la visa que dio origen a la Permanencia Definitiva que mantiene vigente), sean titulares de Permanencia Definitiva y cuenten para ello con una autorización de su padre, madre o quién esté a cargo de su cuidado personal.

Ingresos clandestinos

Asimismo, tras la ceremonia, Galli fue consultado por los ingresos ilegales y por el trabajo del gobierno respecto a este punto. Sobre esto, dijo: “A diferencia del contrabando o el narcotráfico, que se disuade por la presencia policial o militar, el ciudadano que ya llego a la frontera no se va a ver disuadido, va a buscar otra vía para ingresar a nuestro país”.

“Y por eso son tan importantes las señales dentro de Chile, en que nosotros seamos muy claros como país que aquellas personas que ingresan por pasos no habilitados incurren en una infracción grave a la legislación migratoria. Por lo tanto, respecto de ellos se inicia un proceso administrativo que puede terminar en su expulsión. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a seguir haciendo y esa es la política que ha adoptado el gobierno en cuanto a hacer cumplir la ley migratoria”.

“El ingreso clandestino a Chile genera graves riesgos para la población”, aseguró.

Ayer el Servicio Jesuita a Migrantes informó que entre enero y julio de este año a Chile han ingresado 23.673 personas extranjeras por pasos no habilitados, cifra que, según señalaron, representaría un máximo histórico.