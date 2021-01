Gobierno pide “la paciencia necesaria” ante preocupación de alcaldes por calendario de vacunas contra Covid-19

La cercanía del inicio de la vacunación masiva contra el coronavirus, programada según el calendario para el miércoles 3 de febrero, ha sido tema de preocupación para los municipios. De hecho, no han sido pocos los alcaldes que han dicho que no han recibido suficiente información por el proceso, lo que sería un asunto crítico ya que gran parte de las inoculaciones que están planificadas se deben realizar en los Cesfam.

Ante ello, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que “le he pedido a los alcaldes que me han escrito, que me han llamado en las últimas horas, que tengan la paciencia necesaria”.

Delgado adelantó que “vamos a tener una reunión, que personalmente voy a liderar con los 345 alcaldes y alcaldesas de Chile, para transmitir cuáles son las últimas informaciones que tienen que ver con la logística, los recursos que se van a asignar, con todo, con el desplazamiento de las vacunas”.

“Voy a estar con el ministro Paris en algún punto evidenciando y mostrando la logística que esto requiere”, complementó el secretario de Estado.

Durante la mañana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, manifestó su preocupación al respecto ya que municipios “que no cuentan con todos los recursos necesarios para llegar de forma tan expedita”