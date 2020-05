Gobierno promete 1.202 ventiladores extra en 15 días

En un avión KLM Cargo proveniente de Holanda llegaron hoy en la mañana 87 ventiladores mecánicos a Chile. El cargamento fue recibido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien no dio detalles de la ruta por la reserva que el gobierno ha mantenido sobre esa información a raiz de la “guerra de los respiradores” en el mundo.

Estas 87 máquinas se suman a los 549 respiradores que hoy estaban disponibles en el país. Con ello, dijo Mañalich, desde el lunes 11 de mayo habrá disponibles 636 respiradores, los que son “en la jerga común pesados, de alta tecnología, los más sofisticados. Van a estar disponibles en dos, tres días para los pacientes que los requieran”.

El ministro entregó luego un cronograma de la disponibilidad de ventiladores que tendrá el país en los próximos días, en base a las adquisiciones programadas. Incluyendo los que llegaron hoy, 1.202 respiradores se sumarán a la red al 25 de mayo. “El 14 de mayo, producto de la llegada de otros respiradores comprados por el gobierno, vamos a llegar a 686; el 16 de mayo, 786; el 19 de mayo, 906; el 20 de mayo, 1.011; el 21 de mayo, 1.051 y el 25 de mayo, 1.751 respiradores disponibles que obviamente se van a ir ocupando en la medida que se requieran”, detalló el titular de Salud.

El secretario de Estado hizo “un llamado a la tranquilidad” e indicó que “vivimos una suerte de pánico, voy a decir la palabra ‘viroterrorista’, y los días que vienen van a ser muy duros porque las noticias que nos van a llegar de países muy queridos para nosotros van a ser terribles y eso no debe llevarnos a pensar que nosotros estamos al borde de un colapso, de una catástrofe, porque eso no es correcto. Tenemos la cantidad de insumos, de camas, respiradores como fue planificado en el plan original con el Presidente”.

Luego, en La Moneda, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó el balance diario por la pandemia: “Al día de ayer se registraron 1.247 casos nuevos, de los cuales 1.004 son de personas que tenían síntomas y 243 son asintomáticos”. Y señaló que hay 14.148 casos activos.

En relación a los pacientes internados, Daza informó 544 personas hospitalizadas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), “de las cuales 445 se encuentran conectadas a ventilación mecánica y 84 se encuentran en estado crítico”.

Respecto a los muertos, dijo que el viernes “lamentamos el fallecimiento de 10 personas relacionada con Covid-19, una persona en Antofagasta, seis en la Región Metropolitana, una del Maule, una de Los Ríos y una de Valparaíso, lo que nos da un total de 304 fallecidos” por coronavirus.

Más que equipos

Para los expertos, no basta solo con la llegada de ventiladores, ya que dicen que hay que armar la cama completa, que incluye también el oxígeno y el equipo humano intensivo que tiene que hacerse cargo del paciente crítico.

“Puede haber 100 mil ventiladores, pero si no tenemos los médicos, el equipo de enfermería, los kinesiólogos, los terapeutas respiratorios… Se necesita una cama crítica con un equipo de cuidados críticos. Si hacemos una analogía, es como tener un auto muy bueno pero que necesitas saber programarlo, porque si no, el auto se va a ir y va a chocar contra la pared y para eso el recurso humano es bien especializado. Dentro de las UCI está la gente que ha hecho dos especialidades”, dijo Pablo Aguilera, jefe de Urgencia de la Red de Salud UC Christus. El médico agregó que “para todos los pacientes que requieren camas UCI, no me queda tan claro que demos abasto”.

Claudia Cortés, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, indicó que “el ventilador es una máquina altamente compleja de utilizar y, además, es necesaria toda la tecnología que está alrededor del ventilador: la cama, el oxígeno, las drogas y los operadores. Todo eso es una unidad de pacientes críticos. El ventilador por sí mismo, si tú lo sabes usar o no lo sabes usar bien, puedes matar a alguien si ventilas mal. Es una cosa de alta complejidad”.

Cortés sostuvo, además, que “en la medida que haya más ventiladores, que eso está muy bien, la calidad de la atención que se le puede prestar a esa gente que se ventilan extra va a tener que ir decayendo, porque vas a tener que poner a gente menos experta. Ser intensivista son 12 años de estudio. Ahora están formando y capacitando gente, pero obviamente no dan abasto”.

Los equipamientos del gobierno no incluyen solo respiradores. El viernes, en el vuelo que llegaron 253 chilenos desde sudeste asiático, además arribaron 2.196.000 mascarillas desechables de tres pliegues compradas por un importador. Según Valentín Díaz, director de Cenabast, en los próximos días llegarán 15 millones de mascarillas, destinadas a la protección de todos los funcionarios que trabajan en salud pública para los próximos seis meses.