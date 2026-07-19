Gobierno suspende clases para este lunes en provincia de Huasco y regiones de Coquimbo y Valparaíso

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la noche de este sábado la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo, la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, y todo el sector continental de la Región de Valparaíso, en el marco del sistema frontal que afecta a diez regiones del país.

El anuncio fue realizado tras una nueva sesión de la mesa técnica nacional encabezada por Senapred, donde las autoridades evaluaron el avance del sistema frontal que afecta a diez regiones del país y adoptaron nuevas medidas preventivas.

En la instancia, Alvarado advirtió que “hoy día nuestra preocupación fundamental se concentra en las regiones de Atacama y Coquimbo”, debido a que durante las últimas horas “se han intensificado las precipitaciones, han aumentado las remociones en masa, la activación de quebradas y los caudales de los ríos”, situación que, según explicó, incrementa el riesgo de desbordes, aislamientos y afectaciones a viviendas, infraestructura y conectividad.

En ese contexto, el secretario de Estado informó que, “en relación a los antecedentes técnicos disponibles, hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo y de la provincia del Huasco en la Región de Atacama”. Añadió que la medida también regirá para toda la zona continental de la Región de Valparaíso, “manteniéndose Islas Vascas fuera de esta medida”.

Despliegue de autoridades e infraestructura

Alvarado informó además que, por instrucción de la Presidenta de la República, el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, viajará este domingo a la Región de Coquimbo para inspeccionar en terreno las zonas más afectadas y coordinar las obras destinadas a recuperar la conectividad y reponer la infraestructura dañada.

Asimismo, anunció el traslado de un hospital modular proporcionado por el Ejército para reforzar la atención de salud en la comuna de Ovalle.

“Se traslada hacia la región un hospital modular proporcionado por el Ejército y ese transporte ya se encuentra en desarrollo y a primeras horas de mañana estaría llegando a la región para la implementación lo más rápido posible y apoyar la atención de salud en la comuna de Ovalle”, sostuvo.

Refuerzo del apoyo militar

El biministro también informó que el gobierno solicitó reforzar el apoyo humanitario de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, para enfrentar los efectos del sistema frontal en la Región de Coquimbo.

Según explicó, la medida busca apoyar principalmente a las comunas de Illapel, Salamanca y La Serena, afectadas por cortes de rutas, aislamiento y desbordes de ríos.

Bonos para familias afectadas en Penco

La autoridad señaló que, paralelamente a la emergencia provocada por las lluvias, el Ejecutivo continúa atendiendo los efectos de la salida de mar registrada durante las últimas horas en la zona sur del país.

En ese contexto, informó que ya fueron aplicadas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) en los hogares afectados de la comuna de Penco y que, a partir de la próxima semana, comenzará el pago de un bono para la recuperación de enseres.

El beneficio estará dividido en cuatro tramos según el nivel de afectación de cada vivienda: $375 mil para daños bajos; $750 mil para daños medios; $1.125.000 para afectaciones altas; y $1,5 millones para los casos de mayor impacto.

Alvarado detalló que, hasta ahora, la medida beneficiará a 60 hogares de la comuna, con un costo total de $46,5 millones, recursos que serán transferidos por la Subsecretaría del Interior, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Senapred, mediante depósito en Cuenta RUT u otro mecanismo de pago directo.