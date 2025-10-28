“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura”: Presidente Boric decreta duelo oficial tras muerte de actor Héctor Noguera

28 de noviembre de 2017 Hector Noguera, actor chileno posando en la Iglesia San Francisco para entrevista de Sociedad del Diario la Tercera foto: Marcelo Segura HECTOR NOGUERA ILLANES - RETRATOS

El Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo oficial este martes tras el fallecimiento del actor Héctor Noguera a sus 88 años.

“Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, publicó a través de su cuenta en X.

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián”, añadió.

Asimismo, señaló que durante este martes 28 de octubre decretó Duelo Oficial en todo el territorio nacional.

Cae recordar, que durante la jornada del lunes, el Mandatario interrumpió una actividad en la que participaba en el Palacio de La Moneda, excusando que “Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir, así que es un imponderable, sino me hubiese quedado todo el tiempo necesario”.