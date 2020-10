Guevara por fin de semana largo: “Esperábamos que ayer y hoy salieran de la RM unos 77 mil vehículos y han salido 90 mil, un 15% más de lo que habíamos estimado”

Esta tarde, el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió al fin de semana largo de este lunes 12 de octubre y a los corones sanitarios que comenzarán a funcionar hoy a las 18.00 horas en el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco/Padre Las Casas y la Región Metropolitana.

Según detalló la autoridad regional, esta medida “es la fiscalización de todos los vehículos que entran o salen de la Región Metropolitana”, y si bien tenían un estimado de la cifra de vehículos que dejarían la capital, ésta fue superada.

“Nosotros esperábamos que ayer y hoy salieran de la RM 77 mil vehículos, la verdad es que han salido 90 mil, un 15% más de lo que habíamos estimado”, indicó.

En esta línea, sostuvo, el llamado es a quedarse en casa y respetar las normas sanitarias.

“Hay 30 comunas que ya están en fase 3 y por lo tanto pueden funcionar con las restricciones de la pandemia durante los fines de semana. Hay 22 comunas de la región que todavía están en fase 2 y que durante el fin de semana están en cuarentena", recordó. "Se mantiene el toque de queda, por lo tanto el llamado es a respetar las restricciones de movilidad que todavía tenemos en la RM, y hacerlo no solo por evitar el contagio dentro de la región, sino también por no llevar este contagio a otras regiones y no volver muchas veces con el contagio a la RM”.

Sobre este último punto, el intendente indicó que por lo menos en la RM actualmente cuenta con un 3% de positividad, mientras que el resto del país tiene un 5%. “Asi que para seguir mejorando: respetar las medidas y restricciones de movilidad que ha dispuesto la autoridad sanitaria”, agregó.

En cuanto a las proyecciones que se manejan para todo el fin de semana, Guevara indicó que si bien hasta el momento tienen “un leve incremento del numero de vehículos que hasta este momento, contando ayer y hoy al medio día, han salido de la RM, principalmente rumbo al sur por la Ruta 5 Sur”, pudiese mitigarse en personas que en años anteriores salían el domingo o lunes y que ahora lo hicieron ayer jueves y hoy viernes.

“Eso recién lo vamos a poder evaluar el lunes en la tarde”, agregó.

“Nosotros esperamos un total de 120 mil vehículos saliendo de la RM durante el fin de semana, eso es lo normal, esto incluye todo tipo de vehículos, también camiones de carga, buses”.

Además de esto, la autoridad reiteró que por este fin de semana están suspendidos los permisos de viajes interregionales. “Por lo tanto si alguien quisiese obtenerlo por la pagina de Comisaria Virtal, no es posible, están bloqueados”.