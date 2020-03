Guevara por querella contra anciano agredido por Carabineros: “Es una disposición que tiene la Intendencia contra aquellos que son pasados a control de identidad”

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, defendió la querella presentada contra Patricio Bao Oliva (69 años), el adulto mayor agredido por Carabineros el 8 de marzo en las cercanías de Plaza Baquedano; hecho que fue registrado y difundido por redes sociales durante la jornada de ayer.

La acción judicial de la intendencia recae también en contra de otras cinco personas acusadas de desórdenes públicos.

“En relación a la querella en particular del señor Patricio Bao, se trata de una querella en contra las 6 personas detenidas, que pasaron a control de identidad y se declaró su detención como legal. Por lo tanto, no es algo particular en contra de una persona, es una disposición que tiene la Intendencia en contra de todos aquellos que son pasados a control de identidad y declarada legal su detención”, señaló Guevara.

A su vez, la autoridad regional afirmó: "reiteramos nuestro rechazo al excesivo uso de la fuerza por parte de Carabineros en el video que ha sido difundido en los últimos días. Carabineros ha iniciado un sumario interno y esta causa será vista en Tribunales”.

Según se sostienen en la querella, el domingo pasado se llevaron a cabo manifestaciones violentas y protestas en el centro de Santiago, donde se propiciaron “ataques con elementos contundentes e incendiarios a personal de Carabineros de Chile que desarrollaba funciones de orden público en el lugar”.

La golpiza que recibió el adulto mayor fue criticada desde el Ejecutivo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó que “me pareció un acto brutal” y que el uso de la fuerza “que uno ve no resulta proporcional, debe ser revisada a la luz de los estándares internacionales”.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que hubo “uso excesivo de la fuerza”, al tiempo que condenó la agresión previa de Bao a efectivos policiales.