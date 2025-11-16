OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Gustavo Gatica tras votar: “Jeannette Jara propone futuro y la derecha solo retrocesos”

    Candidato a diputado por el Distrito 8 llegó a votar en compañía de su familia, del alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, y de la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Acompañado por sus padres, su pareja, el alcalde de Pudahuel Ítalo Bravo y la presidenta de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), Catalina Lufín, llegó esta tarde el candidato a diputado Gustavo Gatica a la Escuela Marcos Goycoolea Cortés, en la comuna de Colina, para emitir su sufragio.

    El psicólogo de 27 años, una de las víctimas de trauma ocular durante el estallido social y hoy candidato por el Distrito 8, entró al recinto educacional, el mismo donde trabaja su madre, entre varios aplausos de sus adherentes.

    “Estamos apoyando a Gustavo. Necesitamos a gente como él trabajando por el distrito”, señaló el alcalde Bravo en el trayecto al colegio. Y es que el Distrito 8 es uno de los más grandes de la Región Metropolitana y comprende las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. “Estamos con la confianza del trabajo bien hecho. Y de que a través de esta candidatura que ha traído tanta esperanza al Distrito 8 se ve representada la juventud popular”.

    Luego de emitir su voto con el sistema Braille, Gatica entregó algunas palabras sobre lo que espera de estas elecciones. “Acabo de ejercer mi derecho a voto con la convicción de que Chile merece un futuro más justo y digno. Espero que hoy todas y todos puedan participar con tranquilidad y esperanza. Independiente de los resultados, seguiremos trabajando por la salud mental y la seguridad de nuestras comunidades. Gracias a todas y todos quienes han acompañado este camino”, dijo a la salida.

    “Esta elección es importante porque se están contraponiendo diferentes modelos. Por un lado, Jeannette propone futuro, certeza, una mejor calidad de vida para las personas y la derecha está proponiendo solo retrocesos. Los invito a votar en conciencia (...). Tenemos la oportunidad de hacer los cambios que Chile necesita junto a Jeannette Jara y un Parlamento para Jeannette Jara”.

    Gatica expresó su intención de ser candidato a la Cámara Baja en agosto de este año, en una conversación con La Tercera. Si bien antes había recibido ofrecimientos de ocupar cargos en la política, como fue para la Convención Constituyente, este los había desestimado por no sentirse preparado. Hasta ahora.

    Eso sí, su candidatura sufrió un traspié al inicio luego de que el Frente Amplio le ofreciera un cupo y luego se retractara por optar por respaldar a sus militantes. Finalmente, fue el Partido Comunista quien ofreció un cupo para que Gatica, candidato independiente, pudiera competir por llegar al Parlamento.

