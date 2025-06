Gustavo Toro (DC), alcalde de San Ramón: “Ya no estuvimos con Boric; no estar con Jara sería cerrar la puerta del partido”

El domingo en la noche, mientras las cifras confirmaban el triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), fue uno de los democratacristianos que cruzaron la línea para felicitar a la exministra del Trabajo en su comando. Lo hizo acompañado por la alcaldesa de La Pintana de su mismo partido, Claudia Pizarro.

Y así, justo cuando la Junta Nacional de la DC debe definir a quién apoyará en la elección presidencial de noviembre, el edil cuestiona con dureza el rumbo que ha tomado su partido y critica abiertamente las declaraciones del presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, quien descartó apoyar una candidatura comunista.

¿Cómo interpreta la victoria de Jeannette Jara?

Es un resultado positivo para la centroizquierda, porque nace una figura muy potente, principalmente en un escenario donde estamos faltos de liderazgos. Se consolida una figura que trasciende al Partido Comunista, que es capaz de llegar a la sociedad, empatizar con los dolores, pero también que agrada mucho al electorado más popular, a las personas que son más vulnerables, personas que día a día sufren la desigualdad y que buscan de una u otra manera ciertos liderazgos que los representen.

¿Qué explica la derrota de Carolina Tohá?

Carolina Tohá no logró conectarse con la totalidad del electorado que fue a votar. No así Jeannette Jara, que a través de la simpleza de la política logra llegar a todos los rincones. Si bien Carolina tiene una trayectoria y muchas capacidades técnicas y políticas, la simpleza de la conexión y la sintonía con la sociedad no se lograron. Esa fue su gran derrota.

¿Este resultado plantea un dilema para la Democracia Cristiana?

Lo veo difícil en el sentido de que la Democracia Cristiana, cada día que pasa, pierde escenarios de luchas políticas, y al no estar presente tiende a desaparecer y no ser un actor relevante.

¿Qué esperaría, entonces?

La DC no puede restarse, tiene que estar presente en la mesa con sus valores, principios y con la identidad propia de lo que es, aportando al programa de Jeannette Jara. La ciudadanía habló, dijo que la representante de la centroizquierda es ella y la DC no puede, bajo ninguna circunstancia, salir a respaldar a un candidato de ultraderecha.

¿Qué arriesga la DC si no se suma activamente al proyecto oficialista?

No podemos quedar huérfanos en lo político. Tenemos que sumarnos, porque la DC tiene ingredientes que aportar a un programa de gobierno que esté con los valores y los principios que representamos. Sería un error no estar presente. Ya no estuvimos en el proceso anterior con el Presidente Boric, y ahora no estar presente con Jara significaría ya cerrar la puerta del partido y defraudar a tantas personas que confían en nosotros. Los problemas del país están dados en otros temas, no en la disputa política ideológica. Nuestros enemigos no son los comunistas, no son la extrema izquierda. Nuestros enemigos son el narco, los delincuentes, la pobreza, la injusticia social.

Pero el presidente de su propio partido descartó apoyar al Partido Comunista. Dijo que “no se puede apoyar una candidatura del PC”.

Yo no pienso así. Hoy día es un error, lo vivo desde mi rol de alcalde y comparto con alcaldes de todos los colores políticos y los de mi distrito que son de izquierda. Tenemos una excelente relación y somos capaces de poner por delante las necesidades de nuestros vecinos y no nuestros intereses ideológicos. Quienes no están dispuestos a hacer eso hoy día no pueden estar en política. Quienes ponen sus prioridades y sus ideologías -su egoísmo- por sobre los problemas de Chile no merecen estar sentados en ningún espacio político. Hay gente que hoy día está pasando hambre y que lamentablemente espera respuesta, mientras muchos políticos están discutiendo estos problemas que son ideológicos y no llegan las soluciones a los hogares.

Ya definida la primaria, ¿cómo califica esa declaración?

Tiene que haber una reflexión más profunda, tiene que sentarse a mirar y a escuchar también las voces de los que estamos día a día compartiendo con las personas en las comunas y ser capaz de abrirse a otras oportunidades. La DC tiene que ser capaz de salir del espacio donde está -a ratos es bastante cómodo-, tiene que arriesgarse a enfrentar los desafíos presentes, que son avanzar hacia un Chile más justo, y ahí no se puede restar nadie.

En caso de que la DC decida no respaldar a Jeannette Jara, ¿igualmente se va a poner a disposición para trabajar en su candidatura?

Soy militante de la DC, siempre soy disciplinado, pero desde mi rol de alcalde y como autoridad política del partido voy a hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra. Que efectivamente tengamos el espacio político y podamos trabajar con Jeannette Jara. Tengo toda la disposición de trabajar con ella y siempre mi mirada es construir pactos políticos. Se evaluará cuál va a ser la posición del partido, pero voy a hacer todo lo posible y agotar todos los esfuerzos para que estemos detrás de la candidata.

¿Cuál es el llamado a su partido?

Invito a todos los militantes de la DC a que pongamos por delante el porvenir de Chile. No podemos quedarnos en la tribuna opinando sobre lo que ocurre: si estamos en política, es para ser protagonistas. Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de un proyecto político transformador y no podemos desperdiciarla. La candidatura de Jeannette Jara representa un esfuerzo serio por devolverle sentido a la política, y desde la Democracia Cristiana tenemos mucho que aportar a ese desafío.