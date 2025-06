Hacienda cifra en casi $11 mil millones lo que se pagó a funcionarios del gobierno central que viajaron con licencia

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, realizaron este viernes un segundo balance por mal uso de licencias médicas en el sector público y sobre las medidas para enfrentar el ausentismo laboral.

Esto, ante el informe de la Contraloría General de la República que detectó que, entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país teniendo permiso por salud.

De acuerdo a lo expuesto por Hacienda, la Contraloría identificó 8.814 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias en servicios de la administración central.

Según lo reportado por los servicios públicos, hay en curso 7.474 sumarios que involucran a 7.926 funcionarios y la mayoría se encuentra en el Ministerio de Educación (3.353) y en el Ministerio de Salud (2.428).

Marcel explicó que la Policía de Investigaciones ha recibido hasta el 26 de junio cerca de 1.500 solicitudes de servicios respecto a fechas de entrada y salida del país de funcionarios, y que ha respondido poco menos del 60%.

La autoridad precisó que “esto significa, por tanto, que hay un número importante de sumarios que están a la espera de la recepción de la información de la Policía de Investigaciones”.

“Vemos que los funcionarios involucrados en relación al informe que se entregó en mayo se han incrementado de 7.990 a 8.814. Los funcionarios a los que se aplicará sumario pasaron de 6.592 a 7.926, y los funcionarios que ya no se han implementado, que ya no se encuentran en el servicio, han pasado de 1.102 a 1.468. Es decir, el número de funcionarios involucrados se incrementó en 824, los funcionarios con sumario iniciado se incrementó en 1.334, y el número de funcionarios que no se encuentran en el servicio se incrementó en alrededor de 350″, detalló el ministro.

Martínez, por su parte, puntualizó que la duración promedio de las licencias involucradas, según lo reportado por los servicios públicos, son 18,9 días.

“Considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron 10.938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia”, indicó.

En mayo, la cartera ya había hecho un reporte similar y se espera otro dentro de 30 días.