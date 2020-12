“Hemos pedido que este proceso sea un tanto sobrio”: Presidenta del Colmed llama al gobierno a no “farandulizar” inicio de vacunación contra el coronavirus

Como una “gran puesta en escena” calificó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, la llegada a Chile del primer cargamento de 10 mil dosis de vacunas contra el coronavirus del laboratorio Pfizer y BioNTech.

Estas serán distribuidas en tres hospitales de la Región Metropolitana en donde será administrada, y mañana la inoculación continuará en centros asistenciales del Biobío, La Araucanía y Magallanes.

“Hemos pedido que este proceso sea un tanto sobrio y transmitir a la ciudadanía que partimos una etapa muy incipiente, son 10 mil dosis para alcanzar a 5 mil personas y las metas son mucho más importantes que esas”, expresó Siches en conversación con Radio Universo, al ser consultada por este hito.

La máxima dirigente del gremio insistió en que “por ningún motivo estas vacunas pueden significar un relajo por parte de la ciudadanía, sino lamentablemente vamos a tener uno o dos aumentos de casos importantes en enero o en otoño y eso sin duda es contraproducente”.

Siches agregó que como Colegio Médico esperan que “ojalá el gobierno vaya encauzando la estrategia comunicacional a algo que ojalá se tome con la seriedad que se requiere y también no farandulizar este proceso”.

Respecto a la elección de las primeras personas en recibir la vacuna agregó que como gremio les gustaría que fueran funcionarios de la salud para “ir avanzando en recuperar la confianza de las personas”.

La líder del Colmed explicó que como comunidad médica esperan que próximamente se aprueben algunas de las vacunas “que requieren condiciones menos complejas para su traslado y su almacenamiento”.

“Si podemos pasar aprobación de Sinovac y AstrazCneca creemos que va a ser más sencillo y con Sinovac el acuerdo supera los 20 millones de dosis”, dijo, y aclaró que en ambas su efectividad supera el 90%.

“Esperaríamos un gobierno que no nos tensionara a tomar acciones de movilizaciones”

Siches también se refirió a la tensión que nuevamente enfrenta al Colegio Médico con el gobierno luego de que se conociera que los médicos de la Ley 19.664 y 15.076 de los servicios hospitalarios y de urgencia no estarían contemplados en la entrega del Bono Especial Covid-19.

“Nos hemos esforzado en intentar mantener buenas relaciones con el gobierno, nuestro gremio en particular no ha participado en las movilizaciones para no promover las aglomeraciones, como para también no afectar a los pacientes”, sostuvo la profesional, quien aseguró que la noticia “ha sido un duro golpe para la comunidad médica”.

En esta línea, la líder del Colmed sostuvo que el Ejecutivo está enviando una “señal errada” porque “los únicos gremios que obtienen respuesta pareciera ser aquellos que paralizan sus actividades esenciales”.

“Esperaríamos un gobierno que no nos tensionara a tomar acciones de movilizaciones y que puede resolver esto en el ánimo del diálogo”, dijo y agregó que lo anterior les parece “inconcebible en este tiempo tan complejo”.