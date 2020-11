Historia de las Constituciones

¿Cuántas constituciones hemos tenido a lo largo de la historia chilena? “Depende de cómo se mida”, dice Alejandro San Francisco, Director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián.

El camino constitucional de Chile se remonta hacia 1800, con los primeros reglamentos que establecían una relación que de poco a poco se desmarcaba de la corona española. “Por una parte reconocía a la monarquía, pero por otra señalaba que ninguna orden emanada por un organismo extranjero tendría validez”, cuenta San Francisco.

¿Y cómo evolucionó hasta ahora? Desde ese primer reglamento, pasando por la independencia, hemos tenido 11 otros documentos, siendo los últimos tres los más importantes y duraderos: la Constitución de 1833, la de 1925 y la de 1980. Y las tres fueron redactadas en periodos de guerra civil o golpes militares.

“Esto muestra que las constituciones, que deben ser un símbolo de unidad nacional, en distintos momentos de la historia, incluso hoy, terminan siendo un símbolo de división en vez de un punto de encuentro de la ciudadanía”, explica el académico.

Y ahora, estamos frente a un nuevo proceso, en donde, por primera vez, se le preguntó a la ciudadanía si quería o no una nueva Constitución. Según San Francisco, el proceso de la Convención Constituyente chilena es bastante inédito: "porque va a ser paritaria y esto no lo ha tenido ningún otro país en el pasado. Si uno mira las constituciones que se han hecho en los últimos 30 años en América Latina, no hay ninguna que tenga esas características”

Una nueva carta fundamental permite que discutamos también, qué temas propios del siglo XXI podrían incluirse, así como dejar de considerar “bienes muebles” a los animales, el cambio climático o los derechos de los pueblos originarios. Por ejemplo, según el historiador, “Bolivia estableció un Estado Plurinacional, y en otros países también se le da derechos especiales a los pueblos originarios para participación dentro de su órgano político. En el caso del cambio climático, habría que ver es cuáles son las consecuencias del ‘derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación’, por ejemplo”.