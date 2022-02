Hombre es asesinado a balazos en la vía pública en la comuna de Lo Prado

El hecho se produjo en el sector poniente de la capital, durante la madrugada de este viernes. Un hombre, de nacionalidad colombiana, fue asesinado a balazos en la vía pública en la comuna de Lo Prado.

La víctima es un hombre de 37 años y el deceso se produjo en calle Los Ediles. Personal del OS-9 de Carabineros está investigando quiénes serian los responsables de este asesinato.

“Se encontraba una persona tendida en el suelo con diferentes impactos balístico en su cuerpo, el cual lamentablemente a la llegada del personal policial ya se encontraba sin signos vitales, producto de la gravedad de sus lesiones. Producto de lo anterior, personal policial procede a resguardar el sitio del suceso aislando y dando cuenta de inmediato al fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte”, dijo el teniente de Carabineros Bastián Inzunza.

Una vecina del sector mencionó que “sentí dos balazos, me entré y prendí el televisor (...). Salí yo primero y me encontré con el joven fallecido. Antes no ocurría. Hay asalto, bueno a la orden del día, todos los días, día por medio. Pero esto ya se escapó de las manos”.