    Nacional

    Hombre muere apuñalado en el centro de Concepción: el atacante es su cuñado

    La víctima corresponde a un hombre de 34 años con antecedentes policiales.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    PDI investigando homicidio en ocurrido en Concepción.

    Un hombre mayor de edad murió durante la jornada de este martes, luego de ser atacado con un arma punzante en el centro de Concepción, en la Región del Biobío.

    De acuerdo a información preliminar, la víctima es un sujeto de 34 años, el que tenía antecedentes policiales y que fue agredido por el hermano de su esposa, mientras se encontraban en la calle Arturo Prat.

    Allí, por razones que serán materia de investigación, el sujeto lo atacó con un arma blanca.

    Debido a las heridas de la víctima, esta fue trasladada hasta el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, donde se confirmó su fallecimiento.

    La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI inició el trabajo de campo en el sector de Lorenzo Arenas.

    Al cierre de esta nota, no se informó de personas detenidas por las pesquisas policiales.

    Hombre muere apuñalado en el centro de Concepción: el atacante es su cuñado

