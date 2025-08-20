Hombre muere por un disparo en la cabeza en la vía pública en Puente Alto
Una mujer resultó herida en el hecho, que se habría tratado de un enfrentamiento entre bandas rivales.
Un homicidio ocurrió la tarde de este miércoles en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.
La víctima recibió un disparo en la cabeza en la vía pública, muriendo en el lugar. Una mujer también resultó herida en el hecho, ocurrido en calle Hermanos Carrera.
De acuerdo a información preliminar, se habría tratado de un enfrentamiento entre bandas rivales.
El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegó al lugar. La BH de la PDI realiza las primeras diligencias para dar con los autores del homicidio.
