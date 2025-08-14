Hombre muere tras ser baleado en Estación Central: desconocidos habrían disparado en múltiples ocasiones

Un hombre falleció tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de Estación Central.

Los hechos se registraron en calle Mailef, donde fue encontrado el cuerpo de la persona, el cual mantenía múltiples heridas de bala.

Según señaló el comisario Marcelo Navarro de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, "los peritos están levantando evidencia balística en este momento y se está haciendo un empadronamiento y levantamiento de cámaras de grabación del lugar".

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, que sería un hombre de alrededor de 25-30 años.

Por su parte, el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, detalló que “son los vecinos del sector los que informan, en definitiva, ellos se percatan, escuchan unas ráfagas de disparos y al salir a ver ahí se dan cuenta de que esta persona atendida en el piso ya fallecida”.

Personal de la fiscalía ECOH junto a la PDI se encuentran investigando para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables