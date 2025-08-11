Homicidio en Conchalí: Mujer muere tras ser baleada en su domicilio

Un nuevo homicidio se registró en la Región Metropolitana, luego de que una mujer perdiera la vida tras ser baleada en su domicilio en la comuna de Conchalí.

Según dio a conocer el Equipo Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía, la mujer murió tras ser baleada en el interior de su domicilio, perdiendo la vida en el mismo lugar.

En el lugar se encuentra trabajando personal de la Fiscalía ECOH, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) con el fin de esclarecer los hechos.

De acuerdo a lo que detallaron desde Carabineros al llegar al lugar, vecinos del sector “anoche habrían escuchado disparos, no saliendo al exterior y tampoco llamando a Carabineros, y hoy en la mañana cuando se trasladaban a hacer sus quehaceres se percatan de la situación”.

Últimos hechos de violencia

Cabe recordar que en las últimas horas se registraron varios hechos de violencia, entre ellos el de un hombre el cual recibió cinco impactos de bala al interior de un vehículo y a metros de una comisaría en La Granja.

Por otro lado, en La Pintana, dos hermanos fueron baleados mientras se encontraban celebrando un cumpleaños.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Jorge Cáceres, “el día de hoy a eso de las 00:10 horas, en la comuna de La Pintana sujetos se acercaron hasta las inmediaciones de una casa en donde se celebraba una fiesta familiar y dispararon contra las personas que estaban en el lugar”.