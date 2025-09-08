Homicidio en La Pintana: hombre es asesinado con un disparo en la cabeza y colisiona en vehículo antes de llegar al hospital

Un trágico homicidio se registró la madrugada de este lunes en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 2.00 de la madrugada, entre las calles El Ombú con Torres del Paine. En ese lugar un hombre de 63 años recibió un impacto balístico en su cráneo.

El subprefecto Robert Briones Canales, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, señaló que la víctima se encontraba en el sector “donde es abordada por un sujeto en bicicleta, quien premunido con un arma de fuego efectúa un disparo”.

Posteriormente el hombre es trasladado por familiares en el vehículo de su hijastra hasta el Hospital Padre Hurtado. Sin embargo, en el trayecto, a unos 900 metros desde iniciado el viaje, el automóvil perdió el control y colisionó.

El fiscal ECOH, Gamal Massú, si bien no descartó ninguna hipótesis, indicó que “no hay información, por lo menos que haya sido entregada de las fuentes, que exista un seguimiento” al vehículo.

El hecho fue visto por Carabineros, quienes dieron aviso de la situación a los equipos de emergencia. “Carabineros llaman a la ambulancia y la ambulancia la traslada (a la víctima) hasta el hospital”, contó el subprefecto Briones.

De momento, los equipos investigativos están levantando evidencia para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora se sabe que el victimario habría efectuado un solo disparo puesto que en el lugar de los hechos había “una vainilla solamente”, indicó el fiscal Massú.

En cuanto a la víctima, el subprefecto Briones precisó que de trata de “una persona adulta, de 63 años de edad, con antecedentes policiales" que residía en el sector.

El cuerpo se encuentra en el Hospital Padre Hurtado donde será periciado.