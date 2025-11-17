Homicidio en Renca: hombre muere tras ser baleado en reiteradas ocasiones

Un hombre perdió la vida tras ser baleado por desconocidos en la comuna de Renca.

La víctima es un hombre de nacionalidad chilena de 34 años, el cual fue atacado por desconocidos quienes dispararon en al menos cuatro ocasiones en su contra.

De acuerdo a lo que detalló la Fiscal ECOH, Marcela Adasme, “el equipo ECOH ha concurrido la noche de hoy a la comuna de Renca para efectuar las primeras diligencias con motivo del homicidio consumado de un sujeto de nacionalidad chilena de cerca de 34 años”.

Según agregó, las primeras diligencias han “permitido establecer preliminarmente que la víctima habría sido abordada por otro sujeto que le disparó al menos en cuatro oportunidades".

Personal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando el hecho.