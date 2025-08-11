Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños

Un violento hecho se registró en la comuna de la Pintana, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego mientras celebraban un cumpleaños.

Los hechos se registraron en calle Violeta Parra, donde fueron atacados por causas que se investigan por otros individuos.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Jorge Cáceres, “el día de hoy a eso de las 00:10 horas, en la comuna de La Pintana sujetos se acercaron hasta las inmediaciones de una casa en donde se celebraba una fiesta familiar y dispararon contra las personas que estaban en el lugar”.

De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía ECOH, uno de los hermanos se mantiene en riesgo vital a raíz de un impacto en la cabeza, mientras que el otro está fuera de peligro.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Carabineros con el fin de esclarecer los hechos.