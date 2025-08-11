SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños

Una de las víctimas permanece en riesgo vital producto del ataque.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: @ECOH_FiscaliaRM

Un violento hecho se registró en la comuna de la Pintana, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego mientras celebraban un cumpleaños.

Los hechos se registraron en calle Violeta Parra, donde fueron atacados por causas que se investigan por otros individuos.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Jorge Cáceres, “el día de hoy a eso de las 00:10 horas, en la comuna de La Pintana sujetos se acercaron hasta las inmediaciones de una casa en donde se celebraba una fiesta familiar y dispararon contra las personas que estaban en el lugar”.

De acuerdo a la información entregada por la Fiscalía ECOH, uno de los hermanos se mantiene en riesgo vital a raíz de un impacto en la cabeza, mientras que el otro está fuera de peligro.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Carabineros con el fin de esclarecer los hechos.

Más sobre:PolicialHomicidioLa PintanaECOHCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños
Chile

Homicidio frustrado en La Pintana: dos hermanos fueron atacados mientras celebraban un cumpleaños

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Todos contra Kast? Kaiser sube el tono por segunda vuelta de 2021 y Matthei insiste en distanciarse de republicanos

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años
Negocios

Inversión y comunicación con el mercado: el plan de la gigante logística DHL para duplicar su operación en Chile en cinco años

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

“Regulación excesiva”: el informe del economista Hermann González que cuestiona a la CMF en disputa con la banca por directores

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina
Tendencias

La transmisión en vivo de la vida marina que causa furor en Argentina

“Podría morir hoy”: el turista español que probó el completo chileno y quedó fascinado

Cómo China está luchando contra un virus transmitido por un mosquito

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026
El Deportivo

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

“No corresponde”: Aníbal Mosa revela conversación con Jorge Almirón por sus constantes expulsiones

Mito Pereira se aferra a la permanencia en el LIV Golf: “Mi confianza está mejor que antes”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado
Mundo

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Folkston, la ciudad que tendrá el centro de detención de migrantes más grande de Estados Unidos

Estudio revela que han aumentado ataques de Rusia a Ucrania desde que Trump volvió al poder

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?