Hospitalizaciones por Covid duplican plazos estándar en UCI y llegan a 55 días

Los pacientes graves con Covid-19 están terminando con el alto flujo o rotación que existía previamente en las UCI del país. Se trata de un fenómeno que hace semanas están presenciando los intensivistas y que se ha convertido en un grave problema para los médicos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos.

El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (Sochimi), Tomás Regueira, asegura que “inicialmente, en abril sobre todo, los pacientes con Covid-19 estaban teniendo una estadía promedio de entre 11 y 13 días”. Pero destaca que el panorama ha cambiado: “Desde mediados de mayo la estadía en la UCI se está alargando y dura entre 13 y 16 días promedio”.

Es el doble de los plazos acostumbrados en esas unidades. El timonel de Sochimi explica que antes de la pandemia un paciente pasaba entre cuatro y cinco días en una UCI, y en ventilación entre siete y ocho días.

“Eso generaba una alta rotación, lo cual hoy día no está pasando. Por lo tanto, el Covid-19 hizo que al menos se duplicara el tiempo de estadía de un paciente en la UCI”, dice Regueira.

En los centros asistenciales confirman esa situación . “Lo que nosotros hemos visto es que el promedio de estos pacientes por Covid-19 permanece 12,3 días en la UCI. Y la hospitalización total dura 16,4 días, porque después son pasados a camas menos complejas”, dice el jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, quien aclara, además, que previo a la pandemia el estándar de estadía en la UCI era de 5,2 días.

El intensivista relata que, además, el plazo de internación de los casos graves se han extremado. “La paciente que más días ha estado en ventilación mecánica estuvo 55 días”, destaca, añadiendo que la mortalidad en las salas críticas también se ha visto impactada, pasando de 1,2% previo a la pandemia, a un 10% actual.

El jefe de la UPC de la Red Salud UC-Christus, Sebastián Bravo, comenta que el aumento en los días de hospitalización genera que se “utilicen una cantidad de recursos hospitalarios en cuanto a camas de cuidados intensivos, intermedios, rehabilitación y fármacos”. Bravo agrega que el paciente que más estuvo, con salida exitosa del ventilador, fueron 24 días.

El decano de Medicina de la Universidad Finis Terrae, Alberto Dougnac, explica que uno de los motivos que producen estas largas estadías tiene que ver con el daño que se produce en los pulmones. “Al fallar, necesitamos apoyarlo en su función con oxígeno. Cuando el cuadro es muy intenso y compromete a ambos pulmones, necesita apoyo más largo, mientras el órgano se empieza a desinflamar”, explica Dougnac.

Regueira también agrega otro punto. “La enfermedad no tiene un tratamiento definido y se comporta de esta manera: no afloja, no cede. Un paciente que hace enfermedad grave no se recupera antes de siete o 10 días”.

El presidente de la Sochimi también comenta que en las últimas semanas los médicos están recurriendo a diversos soportes, distintos de la ventilación mecánica invasiva. Los especialistas lo hacen para evitar las eventuales secuelas que deja esta técnica. Así, por ejemplo, están usando otros soportes, como máscaras, máscaras con reservorio o las cánulas nasales de alto flujo. Pero Regueira plantea que, de no ser bien utilizados, pueden prolongar el tiempo en ventilación invasiva. “A veces se nos pasa la mano y los pacientes están muchos días al borde y terminan con más daño pulmonar. Por eso hay que tener mucha prudencia en el tiempo en que se ocupan maniobras que eviten la intubación, porque un mal manejo en eso finalmente va a terminar alargando los tiempos de ventilación mecánica, porque el pulmón llega más dañado”, dice Regueira.

Así, la larga estadía de los pacientes complica la gestión de los recursos físicos. Ayer, según el informe de la Sochimi, cerca de 100 personas estaban hospitalizadas en las urgencias de hospitales y clínicas del país, aguardando un cupo para ser pasados a las unidades de cuidados críticos. Estas esperas, advierten, pueden prolongarse por varios días o que, incluso, pacientes sean tratados en las áreas de emergencia, estabilizados allí y luego derivados a cuidados intermedios.

Se trata de una situación compleja, pues mientras los recintos privados anexaron recientemente 700 camas de alta complejidad, también advierten de un estrecho margen para ampliar esas unidades, pese a que los contagios de coronavirus y los pacientes que se agravan y necesitan cuidados intensivos mantienen un alza sostenida.

Perfil de los pacientes

El jefe de la Urgencia de la ex Posta Central, José Miguel Figueroa, es el primer filtro de los pacientes que llegan con síntomas respiratorios a ese recinto asistencial y que posteriormente, dada su gravedad, tendrán que ser hospitalizados en una cama intensiva.

Figueroa comenta que esta pandemia produjo que el tipo de paciente que recibe este establecimiento sea más joven del que tradicionalmente llega en campaña invierno. “La población grave que nosotros atendemos tiende a ser mayor de 60 años y lo que hemos visto con el Covid-19 es que hay población gravemente enferma o que hay que hospitalizarla mucho más joven de eso, bajo los 50 años”, dice el urgenciólogo.

Esta área del hospital, una de las más grandes del país, actualmente tiene a cerca de 40 pacientes ventilados, a pesar de que es un servicio que solo debería tener pacientes de paso.

Pero Figueroa dice que eso no es extraño, ya que en las urgencias siempre “han tenido un subgrupo de pacientes hospitalizados en espera de camas de dotación hospitalaria”.

Otra característica de los pacientes es que tienen patologías de base que agravan aún más la situación. Regueira dice que “entre un 30% y 40% tiene comorbilidades como hipertensión, diabetes y sobre todo obesidad”. Estas patologías de base producen que el virus Sars-Cov-2 ataque de forma más severa

El médico de la ex Posta Central así lo ve a diario en las personas que acuden a la urgencia: “Los pacientes que terminan hospitalizados y el subgrupo de ellos que termina grave habitualmente en su gran mayoría tienen sobrepeso o francamente son obesos”, dice.

Ugarte añade un último elemento. De su experiencia en la Indisa, con más de 100 pacientes UCI hospitalizados por Covid, advierte que la gente está dilatando acudir a los centros asistenciales y llegan más deteriorados. “Ahora los pacientes que llegan al servicio de urgencia, una parte de ellos llegan muy inflamados, en un nivel avanzado de la enfermedad, incluso con fenómenos de trombocitos. Entonces no es raro que en la urgencia tengan que intubarlo al ventilador”, plantea el especialista.