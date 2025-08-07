Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

El nuevo presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), senador Francisco Huenchumilla, realizó una visita oficial al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y abordó con el jefe policial temas relativos a la seguridad pública del país.

“Esta es una visita institucional que realizo en mi calidad de presidente de la Democracia Cristiana, recientemente asumido, con el propósito de expresar nuestro respaldo al trabajo que realiza Carabineros de Chile en función de la seguridad interior del país, que hoy es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra nación”, indicó el senador.

En la cita, Huenchumilla manifestó la disposición del partido para colaborar, desde el Congreso, en el fortalecimiento de las instituciones responsables de combatir la delincuencia y el crimen.

“Le hemos manifestado al general director que estaremos disponibles para trabajar con nuestros parlamentarios en una política de Estado que permita fortalecer las instituciones, de tal manera que el combate a la delincuencia cuente con estructuras sólidas, respetadas por la ciudadanía y respaldadas por los distintos sectores en el parlamento”, sostuvo.

Finalmente, el senador Huenchumilla destacó el carácter cordial, respetuoso y franco de la conversación sostenida, e insistió en resaltar la labor de la institución que encabeza el general Araya.

“Carabineros de Chile a nosotros nos importa como institución, y valoramos profundamente el rol que cumple en nuestro país”, señaló el timonel DC.

El senador respondió afirmativamente a una consulta de si este tipo de reuniones les permitirá levantar temas cuando se incorporen al comando presidencial de Jeannette Jara.

“Evidentemente. Hay un tema de seguridad en el eje programático tenemos que ver dentro del programa de gobierno que se va a trabajar y donde la seguridad sin duda es un capítulo muy importante y dentro de ese capítulo está el rol que cumplen las instituciones policiales en este caso principalmente Carabineros de Chile”, planteó.