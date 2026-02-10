Incautan más de 350 kilos de droga que transportaban ocultos en un camión en Melipilla

Más de 350 kilos de droga que eran transportados ocultos en un camión en la comuna de Melipilla fueron incautados por la Policía de Investigaciones.

El procedimiento, se realizó en el sector de Huilco Bajo, en donde se observó a un grupo de personas descargando diferentes paquetes desde un camión. Al momento de realizar un control, es que se percataron que el vehículo contaba con modificaciones con el fin de ocultar la droga.

Según detalló el subprefecto José Castillo, jefe de la Bicrim Peñalolén, “los funcionarios verifican que efectivamente estas personas estaban efectuando labores de extracción de drogas desde compartimientos especialmente acondicionados para el ocultamiento instalado de drogas”.

De acuerdo a lo que añadió, el camión estaba “especialmente acondicionado para ocultar y trasladar droga tanto en la rampa como en algunos neumáticos de repuesto que trae este vehículo”.

En el operativo participó la Brigada de Adiestramiento Canino (Briacan) de la PDI, en donde uno de sus ejemplares logró identificar la droga oculta en las ruedas de repuesto del vehículo.

A raíz del hecho es que se logró la incautación de 201 kilos de cannabis sativa, 101 kilos de clorhidrato de cocaína y 68 kilos de cocaína base, con un avalúo total de más de 2.366 millones de pesos. Además se logró la detención de cinco personas de nacionalidad boliviana y un chileno.

Respecto a la droga, el subprefecto añadió que “su origen es de Bolivia y estaba destinada a ser comercializada y distribuida principalmente en la provincia de Melipilla”.