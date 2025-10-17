Incautan más de mil kilos de droga en operativo en la Región Metropolitana: siete sujetos fueron detenidos

Más de mil kilos de droga incautados y siete personas detenidas dejó un importante operativo policial llevado a cabo por la Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Organizado de San Bernardo.

En total son 1.200 kilos de cannabis sativa y varios kilos de clorhidrato de cocaína, los que se incautaron en el procedimiento y que se encuentran valorados en cerca de 6mil millones de pesos.

De acuerdo a lo que detalló el Prefecto Inspector Erick Menay , jefe nacional contra el crimen organizado, “Lo más importante de este certero golpe a este grupo operativo es poder minimizar y afectar la distribución de esta sustancia ilícita en el sector sur de Santiago principalmente que se instala en la comuna de La Pintana y lógicamente con esto debilitar el poder de fuego que lamentablemente golpea a los vecinos de esas comunas del sector sur”.

Según añadió, el equipo investigador “logra determinar este ingreso clandestino de sustancia, viajar hacia el norte del país para poder determinar el modus operandi, droga que era trasladada vía vehículo y luego acopiada en un domicilio en San Bernardo”, explicando que la droga provendría desde Bolivia.

En tanto, el Fiscal Regional Sur Héctor Barros, destacó "la cantidad de armamento que se ha sacado se ha sacado a circulación en zonas donde hemos tenido aumento de homicidios, como es la comuna de La Pintana".

En el operativo, se incautaron siete armas de fuego y de acuerdo a lo que detalló el fiscal, “se han retirado una serie de armas cortas de circulación, pero también una escopeta de fabricación turca y además una sub ametralladora y un fusil de guerra, que son los que causan mayores estragos en la sociedad, son los que causan los heridos, son los que causan los muertos, son las balas locas”.

Por su parte, el Subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, señaló que “hoy tenemos los resultados del trabajo respecto del brazo operativo, pero la Fiscalía sigue investigando porque esta es una banda que claramente formaba parte de una estrategia criminal, de una organización criminal que sigue en investigación”.

“Hemos tenido, como Estado de Chile, una importante cantidad de drogas incautadas en estos últimos años, lo que nos ha llevado también a empezar un camino de reforma al sistema en el cual nosotros trabajamos, el tema de la incautación, decomiso, destrucción de drogas en el país”, añadió.

Durante el operativo además se incautó dinero en efectivo, seis vehículos y 15 teléfonos