Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados
Personal de Bomberos llegó hasta el lugar con el fin de controlar la emergencia.
Un incendio se produjo en horas de la madrugada de este martes afectando a un cité en la comuna de Estación Central.
Debido a la emergencia es que vecinos del lugar debieron ser evacuados, mientras personal de Bomberos trabaja en controlar la emergencia.
De acuerdo a información preliminar, los hechos habrían comenzado alrededor de las 5:00 de la madrugada en un edificio ubicado en Arica con Alberto Hurtado.
El siniestro sólo habría afectado a un inmueble y ya se encontraría controlado por Bomberos.
Por el momento se desconocen las causas del incendio.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.