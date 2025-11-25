Incendio afecta a cité en Estación Central: vecinos debieron ser evacuados

Un incendio se produjo en horas de la madrugada de este martes afectando a un cité en la comuna de Estación Central.

Debido a la emergencia es que vecinos del lugar debieron ser evacuados, mientras personal de Bomberos trabaja en controlar la emergencia.

De acuerdo a información preliminar, los hechos habrían comenzado alrededor de las 5:00 de la madrugada en un edificio ubicado en Arica con Alberto Hurtado.

El siniestro sólo habría afectado a un inmueble y ya se encontraría controlado por Bomberos.

Por el momento se desconocen las causas del incendio.