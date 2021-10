Incendio en Loncoche deja dos viviendas destruidas y otras cinco afectadas

Un incendio cuyo origen estaría asociado al recalentamiento de una cocina a leña en un inmueble de Loncoche, dejó como saldo dos viviendas destruidas y otras cinco con daños en un 50% de su estructura.

La emergencia se inició en una vivienda del pasaje Lonquimay, propagándose rápidamente por las estructuras pareadas y de material ligero del pasaje Antuco, en la citada localidad de la Región de la Araucanía.

Siete viviendas de material ligero fueron afectadas por las llamas.

.El siniestro fue difícil de controlar por personal de Bomberos, que concurrió con todas sus unidades, debido a que los grifos no contaban con agua y los carros debían reabastecerse de agua con los hidrantes ubicados en el centro de la ciudad de Loncoche, perdiendo un tiempo valioso en este trámite. Personal de Carabineros apoyó las labores de los equipos de emergencia.

Algunas de las siete familias damnificadas fueron albergadas en casa de parientes y otras en la sede social del sector, a la espera de que el alcalde de la comuna, Alexis Pineda, concurra con ayuda social para los afectados.

La secretaria de la Junta de Vecinos Villa Los Volcanes, Marcia Miller, manifestó su molestia por la falta de mantención de los grifos, luego de que su inutilidad causara que se retrasaran las labores de combate a las llamas, permitiendo su propagación.

“El incendio se provocó en una vivienda por inflamación de cañón y la nula presión de los grifos de agua; porque Aguas Araucanía no ha hecho mantención yo creo, no tenían agua los Bomberos. Entonces el incendio se extendió a siete viviendas, dos de ellas pérdida total y el resto con un 50% de perdidas. Los bomberos tenían la mejor disposición, pero los grifos no tenían agua”, destacó.

El fiscal de turno de Loncoche ordenó que personal especializado desarrolle las indagaciones para determinar la causa del siniestro.