INDH pide que Piñera decrete indultos presidenciales para evitar propagación de coronavirus en cárceles salvo en caso de delitos de lesa humanidad

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de indulto conmutativo que permitiría a cerca de 1.500 reos cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario (ello con el fin de evitar la propagación del coronavirus en las cárceles), el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, consideró que lo que queda ahora es que el presidente de la República ejecute un indulto que permita implementar esta medida preventiva ante la emergencia sanitaria.

“El Instituto hace un llamado al Presidente de la República, él ejerció un enorme liderazgo en 2012, cuando el Congreso Nacional aprobó su proyecto de ley de indulto general. ¿Por qué no ahora si las circunstancias son infinitamente más graves?”, afirmó Sergio Micco.

Eso sí, Micco aseguró que este indulto no debe considerar los casos de condenados por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves como femicidios.

“Hay delitos que son de especial gravedad que no pueden ser indultados. El principal aliado para frenar el avance del coronavirus es la distancia social. No puede ser que porque no se pusieron de acuerdo (en el Congreso) por beneficiar a 100 o 150 personas (de Punta Peuco), 1.500 personas que podrían salir hayan sido perjudicadas”, expresó Micco.

“Hay legítimas discrepancias, pero es momento de postergarlas porque debemos estar unidos para evitar la propagación del Coronavirus”, subrayó.

A favor del proyecto

En tanto, Micco declaró que “como Instituto, apoyamos plenamente el proyecto de ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que favorecería a 1.500 que de la cárcel pasarían que cumplir arresto domiciliario. Nos parece una medida humanitaria y de salud pública básica que hay que apoyar”.

“Entendemos que hay congresistas que no pudieron ir ayer a votar por encontrarse en cuarentena, pero ese proyecto de ley hay que aprobarlo”, advirtió.

Micco aseguró que la iniciativa legal del indulto “ha creado una expectativa muy grande entre los internos y, por lo tanto, si se rechaza va a crear mucha inquietud tanto en los reclusos como en los gendarmes”.